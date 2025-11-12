高雄人突收「空品警報」 環保局：高屏溪出現揚塵現象
高雄市民受到鳳凰颱風的外圍環流影響，於12日下午3時許突然收到空氣品質不良的警報，許多人手機接到環保局發出的細胞簡訊，提醒他們當地空氣品質不佳，建議避免外出並注意防護。這一突如其來的警報讓不少市民感到困惑，因為他們本以為是颱風警報。
環保局解釋，受颱風外圍環流的影響，高屏溪河床出現揚塵現象，導致空氣品質下降。根據即時監測資料顯示，當日下午高屏溪區域瞬間風速達7.3公尺/秒，造成河床裸露地區的揚塵現象顯著，影響範圍涵蓋大寮等地區。隨後，環保局強調，隨著風速逐漸下降並開始下小雨，污染物（PM10）濃度已明顯降低，並提醒市民如需外出應佩戴口罩。
此事件引起市民的討論，許多人對於環保局的警報表示不解，甚至有網友戲稱「每天都空品不良，為何只有今天發警報？」環保局則表示將持續追蹤空氣品質變化，並呼籲民眾保持警覺。
