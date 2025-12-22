高雄人行道煙霧瀰漫！他載「40cm開山刀」目擊者嚇瘋 原因全說了

記者林昱孜／高雄報導

陳姓男子因為和友人吵架，憤而在人行道燒棉被。（圖／翻攝畫面）

台北車站、中山商圈爆發隨機殺人，引起社會恐慌，接連冒出模仿犯更人人自危。高雄鼓山區壽山街21日下午3時許，人行道上突然煙霧瀰漫，民眾驚嚇報警，接著看到一名男子機車腳踏墊下載著40公分開山刀，嚇得趕緊上前將刀子拍落，警方上前將人壓制上銬，訊後依公共危險罪將人送辦。

陳男遭警方制伏上銬，訊後被依公共危險罪送辦。（圖／翻攝畫面）

人行道上出現煙霧，張文血洗北車、中山商圈驚魂歷歷在目，民眾一看到街上煙霧瀰漫，立刻提高警覺，除了報警之外，也緊盯現場狀況，突然，眼前男子又折返，機車腳踏墊上竟然擺著40公分開山刀，下秒刀子被拍落，員警團團包圍，將人壓制在地。

陳男機車腳踏墊上載著40公分開山刀。（圖／翻攝畫面）

警方調查，陳姓男子21日下午和朋友吵架後，一氣之下焚燒了棉被洩憤，剛好機車上又載了長刀。目擊民眾驚慌報警並阻止將刀拍落，警方將陳男帶回警局，訊後依涉嫌公共危險罪移送高雄地檢署偵辦並建請羈押。

此外，陳男無故攜帶刀械之行為，已違反社會秩序維護法第63條第1項第1款「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」，可處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰，警方依法將陳男函請高雄地方法院簡易庭裁定。



