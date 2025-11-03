高雄人行道驚見"寵物豬"躺地酣睡 農業局憂染疫到場消毒
南部中心／陳姵妡、鄧山田 高雄報導
目前正值非洲豬瘟疫情防疫強化階段，全國豬隻在11月6號之前，都禁止移出飼養場所，但就有民眾拍到，在高雄楠梓一處人行道，有隻黑豬躺在人行道酣睡，引起熱烈討論，原來這隻豬叫做"寶妹"，是民眾飼養的寵物豬，常常會到住家周圍散步或是放風，就怕寶妹染疫，農業局獲報，下午也到現場，替牠噴藥消毒。
有民眾拍到，在高雄楠梓一處人行道，有隻黑豬躺在人行道酣睡，引起熱烈討論。（圖／陳小魚 Threads）
防疫人員全副武裝，帶著消毒液，來到騎樓下，對著睡著的黑豬，就是一陣噴灑。黑豬被嚇得彈了起來，一臉矇樣，無辜的捲縮在角落發抖，原來這隻居民養在門口的麝香豬，日前就曾多次被民眾拍到，深夜躺在人行道酣睡，這回再度現身，引起討論。附近居民：「飼主好像會把牠牽去四處走走，再牽回來，都乖乖在那邊，我有看過牠跑出去，但牠又跑回來了，牠知道牠家在哪。」附近居民：「都是這樣子散步，都是在附近而已啦，他們也是很用心在處理，豬瘟應該是不會啦，牠是從很小隻的麝香豬，然後養到這麼大。」
農業局防疫組獲報，先到現場進行消毒，將請飼主前往說明，但針對"躺路邊"行為並沒有開罰。（圖／民視新聞）
附近鄰居透露，這隻寵物麝香豬叫做寶妹，真的是"阿嬤養的豬"，已飼養十多年，目測體重有上百公斤，雖然飼主不在家，但寶妹躺的位置旁，貼了請勿餵食的告示，還說豬豬不吃生菜，相當細心照顧，鄰居都稱讚牠很乖巧，活動範圍也不侷限門口。高雄市動物保護處副處長段奇漢：「若有違規移動行為，疑涉違反動物傳染病防治條例，第43條第8款的規定，可處新臺幣5萬元以上，100萬元以下的罰鍰，既使是寵物豬，亦不得任意移動，或外出活動。因飼主不在家，農業局防疫組，先到現場進行消毒，將請飼主前往說明，針對"躺路邊"行為並沒有開罰。但農業局呼籲，防疫期間，不管任何豬隻，都必須遵守防疫規定，不得違規移動，避免增加疫情傳播風險，而被開罰。
