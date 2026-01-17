高雄人跟輕軌比較熟了！114年事故數降27％

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌成圓第二年碰撞事故總計24件，比成圓第一年減少27%，捷運局分析號誌優化、科技執法等機制有相當效益，民眾則笑說是跟輕軌「比較熟了」。

高雄輕軌2024年1月1日全線成圓，是全台首條環狀輕軌系統，串聯高雄市區多處交通網絡，去年總運量突破1333萬人次，日均36534人次，寫下輕軌成圓後新紀錄。

除運量持續邁進，轉乘運量成長14.4%，觀光運量成長11.4%，通學運量成長14.0%，就醫運量更成長19.3%，顯示輕軌已從多數民眾印象中的觀光運具，提升為通勤、通學選擇。

廣告 廣告

捷運局指出，為讓民眾更安心安全地搭乘，除重要路口增設號誌、裝設警示燈與警告標示，並透過輕軌列車駛進路口響鈴，強化車輛行人警示，並於尖峰時段高風險路口，以高捷保全搭配義交方式加強執勤等營運安全強化措施兼顧用路人及輕軌安全，期發揮即時警示，提醒用路人注意路況，遵守號誌指示行駛，同時配合科技執法與取締，期能降低擦撞事故發生。

捷運局統計，2025年輕軌碰撞事故計24件(汽機車19、行人5)，平均每月為2件，警方鑑定肇責全是駕駛人及行人違規造成；2024年計33件(汽機車24、行人9)，平均每月為2.75件，去年比前年下降27％，顯示民眾用路觀念提升。

上下班常騎車經過輕軌的陳先生說，剛開始不太習慣，但這一年多來已逐漸熟悉輕軌路口與路況，感覺跟輕軌比較熟了，也習慣輕軌在路上趴趴走。

【看原文連結】

更多自由時報報導

雄中「幻神」地理考卷滿滿英文 網笑：這才是「雙語教學」啊

被嚴重低估！她推鹹酥雞攤「1冷門品項」：好吃到發瘋

房子被盜賣？員林4200人收「980萬元交易登錄」簡訊

台美關稅15％懶人包來了 對中國台商衝擊最嚇人

