高雄人開轟「大填海造陸計畫」：每日1200砂石車進場 天天被逼吃土！

行政院長卓榮泰院長6日視察高雄港宣示「大填海造陸計畫時代」來臨，但高雄大林蒲和鳳鼻頭在地居民與相關團體控訴，這漂亮口號在高雄南星計畫現場直接破功，行政單位的無能正讓大林蒲和鳳鼻頭居民淪為悲慘「吃土第一排」的絕境。

高雄南星計畫收容土方現場爆亂象。（圖／ 要健康婆婆媽媽高雄團、高雄市鳳鼻頭文化工作協進會、南部反空污大聯盟、高雄市健康空氣行動聯盟、大林蒲和鳳鼻頭在地居民提供 ）

要健康婆婆媽媽高雄團、高雄市鳳鼻頭文化工作協進會、南部反空污大聯盟、高雄市健康空氣行動聯盟、大林蒲和鳳鼻頭在地居民今（10）日發布聯合新聞稿指出，中央雖高調宣稱大填海造陸要做好「土方進場秩序管理」，承諾會確保砂石車等大型車輛進出順暢有序、場內外動線流暢，以避免交通壅塞或衍生周邊秩序問題，但現實卻無比諷刺！自高雄市政府為了解決捷運等公共與民間工程的營建剩餘土石方去化問題、重啟南星計畫區填埋作業以來，進場車次從最初的每日300車次，瘋狂暴增到目前的每日1200車次。

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新聞稿指出，高雄市政府去年11月粗暴重啟南星計畫區填埋作業，工務局在土方進場前，惡意規避了召開說明會的法定程序，僅私下跟里長敷衍應付，甚至傳出給予重災區里長道路灑水補貼，企圖粉飾太平；直到今年4、5月，居民幾乎天天吃土、怨聲載道後，工務局官員才姍姍來遲地到社區關懷據點道歉與補救，工務局雖承諾會噴灑三仙膠、覆蓋黑網防塵，但事實上，南星填海造陸區域地下根本沒有地下水可抽，日前才申請自來水管線，延宕了6個月，無水可灑！在缺乏穩定水源的狀況下，種種防護根本是倉促急救章！每當西南風或透南風偏西吹起，大面積堆置的土石方就如同沙塵暴般瘋狂飛向鳳鼻頭與大林蒲社區，家裡永遠有掃不完、洗不乾淨的灰塵，長輩與孩童天天戴著口罩過日子，嚴重威脅呼吸道健康。

高雄南星計畫收容土方現場爆亂象。（圖／ 要健康婆婆媽媽高雄團、高雄市鳳鼻頭文化工作協進會、南部反空污大聯盟、高雄市健康空氣行動聯盟、大林蒲和鳳鼻頭在地居民提供 ）

新聞稿強調，除了漫天風沙，交通更是陷入無政府的混亂狀態，南星計畫區的土石方進場車次已從最初的每日300車次，狂飆暴增到目前的每日1200車次，每天上千輛巨型土石車、砂石車肆無忌憚地行走在沿海路、南星路，與原有的大量貨櫃車交織，卓院長宣稱的「動線流暢、避免壅塞」根本完全做不到！這股恐怖的車流甚至回堵到村莊內部的鳳鳴路，每天交通尖峰期，大林蒲與鳳鼻頭居民就陷入「塞爆、等待、再塞爆」的痛苦循環，鳳鼻頭往山邊路、丹山一路段的居民，即便是望著綠燈，路口也完全被土石車堵死，經常得再等好幾個綠燈才能通過；更惡劣的是，深夜11、12點，甚至還有土石車違規闖入鳳鳴路，南星路外圍的邦坑公園一帶怪手轟隆作響，讓居民日夜不得安寧，車流總量失控、房屋震動龜裂、嚴重的移動污染源排放，已讓居民的行車安全與居住安全陷入極大的恐懼。

新聞稿批，面對底層老百姓的悲哀，政府官員卻鬼打牆互推！禍主台灣港務公司不認錯，高雄市工務局也不認帳，兩個單位互撇關係、逃避責任，截至5月底，南星計畫區已強行收容超過110萬立方公尺的土方，這是政府對待被迫遷村者該有的態度嗎？難道大林蒲和鳳鼻頭註定就像孤兒一樣可憐無助，任由政府欺負？

高雄南星計畫收容土方現場爆亂象。（圖／ 要健康婆婆媽媽高雄團、高雄市鳳鼻頭文化工作協進會、南部反空污大聯盟、高雄市健康空氣行動聯盟、大林蒲和鳳鼻頭在地居民提供 ）

針對這場嚴重的「南星土方之亂」，相關團體共同提出三大嚴正訴求，要求高雄市政府與港務公司立即執行，切勿繼續裝睡：一、強制執行運輸車輛分流，禁入居民生活區：港務公司與工務局必須規劃好填方區運輸車的進出路線，強制執行由鳳北路、中林路、沿海路進南星路進行分流，嚴禁任何一輛土石車與大型施作車輛闖入鳳鳴路等社區生活道路。二、公開透明土方回饋金與環境監測數據：市府須公開透明化南星計畫區的營運資訊，對外公布環差中承諾的一日車次上限與空污監測數據。三、全面落實防塵污染防制，分區完成即刻開放：在自來水系統正式完工前，工務局必須調度足夠的灑水車，在丹山一路段與土石方傾倒點集中噴灑，徹底壓制揚塵，此外針對南星計畫區內填埋作業分區完成的區域，必須立即覆土、覆網、簡易綠化，並重新開放讓居民入內活動，還給長年受工業區包圍的社區僅存的休閒綠地與喘息空間。

團體共同呼籲，大林蒲與鳳鼻頭不是高雄市的廢土垃圾桶，「等了10年等不到遷村，卻天天被市府逼著吃土！」在大林蒲遷村之前，請高雄市政府與港務公司勿裝聾作啞，還給大林蒲和鳳鼻頭居民最起碼的人道與居住尊嚴，而不是在嚴重的工業污染下，再雪上加霜增添土石揚塵，讓空污重災區居民還得吃飯配沙！也不要再用無法兌現的「管理口號」欺騙人民，讓大林蒲和鳳鼻頭居民擺脫砂石車夢靨！

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