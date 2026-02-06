高雄人類陪超人力霸王漫游港灣 冬日遊樂園2/7開張

超人力霸王今中午漫游愛河灣。(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕首次進駐高雄愛河灣的日本經典英雄IP「超人力霸王」，今在大批高雄人類的幫助下漫游港灣後游進愛河灣定位，觀光局長高閔琳強調，會逐一調整角度、光線，一切是為了讓超人融入高雄、呈現最美畫面。

2026高雄冬日遊樂園訂於2/7下午5點，在愛河灣珊瑚礁群好望角盛大開幕，高雄市政府結合港灣特色與日本經典英雄IP「超人力霸王」，以「超人降臨港都」為策展主軸，打造融合港灣景觀、城市節慶與親子歡樂的「超人慶典」。

廣告 廣告

陳其邁指出，今年打造兩座高達15公尺的巨大寫實版「超人力霸王」，於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角帥氣現身；碼頭樂園則有多組超人力霸王主題藝術裝置，包括帥氣的初代對戰哥摩拉、Q版傑洛與巴爾坦星人、昭和六兄弟等，就是要讓超人粉絲和遊客一飽眼福。

開幕活動的「海陸雙域超人」特別企劃，除有兩座高達15米、巨大的超人力霸王在愛河灣水域帥氣現身，更規劃海域由10艘水上超跑領航，帶領著超人力霸王搭乘遊艇進場；陸域則由陳其邁市長率領包括鏟子超人、救災救護、維護社會秩序及交通疏運等近60名「城市超人」走上紅毯，象徵無名英雄齊心守護城市、共同打造宜居宜遊的高雄。

觀光局補充，南部冬季氣候穩定、最適合親子出遊。今年「2026高雄冬日遊樂園」22項遊樂設施不僅將再次「全面免費」對外開放；活動場域腹地有限，周邊不提供汽車停車空間，請民眾搭乘大眾運輸到場，相關資訊，歡迎請至「高雄冬日遊樂園」活動網頁及觀光局、交通局官網、臉書及IG查詢。

人類們協助超人力霸王水中定位。(記者王榮祥攝)

超人力霸王今提前水中定位，明天冬日遊樂園開幕時要以最美角度跟大家見面。(記者王榮祥攝)

觀光局長高閔琳與工作人員討論超人力霸王的最佳角度。(記者王榮祥攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

澳洲拒承諾協防台海！美國會報告拋震撼彈 擬拒賣核潛艦

「超人力霸王」5分鐘完成充氣 比出招牌必殺技民眾爭睹

逗趣表情曝光！魏哲家掏出這1物 高市早苗「驚掉下巴」

明鋒面到轉雨！寒流週末起連3天襲台 凍番薯剩9度

