高雄仁武、苓雅等11區12/7停水降壓10小時 影響約60萬戶

台水公司今天表示，配合澄清湖停水電檢及多項工程，高雄市仁武區、苓雅區、三民區、鳥松區、鳳山區等，12月7日上午8時至下午6時，停水共10小時；鹽埕區、新興區、鼓山區、前金區、左營區等同一日降壓10小時，總計共60萬戶受影響，建議民眾於停水前6小時完成儲水。

台水公司26日表示，高雄市仁武區、苓雅區、三民區、鳥松區、鳳山區等，12月7日上午8時至下午6時，停水共10小時；鹽埕區、新興區、鼓山區、前金區、左營區等同一日降壓10小時，總計共60萬戶受影響。（示意圖／中央社資料照）

台水公司透過新聞稿表示，澄清湖淨水場需停水辦理電檢，以提升設備穩定度；為避免重複停水造成民眾用水不便，同時間將進行多項工程，高雄部分地區將於12月7日上午8時起停水，預計當晚6時起恢復供水，停水戶數為27萬戶、降壓戶數為33萬戶。

此次公告停水的區域包括苓雅區和仁武區全區，鳥松區大華里、夢裡里、鳥松里；鳳山區忠孝里、忠義里、中和里、武慶里、武漢里、新強里（高速公路以西）、新武里；前鎮區瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞隆里。

三民區停水區域為博惠里、安康里、安寧里、安發里、安吉里、寶獅里、寶盛里、寶安里、寶中里、寶興里、寶泰里、寶德里、寶國里、寶慶里、寶民里、寶華里、寶業里、寶龍里、寶珠里、寶玉里、正興里、正順里、本武里、本元里、本安里、本上里、本揚里、本文里、本和里、本館里、灣中里、灣華里、灣勝里、灣利里、灣成里、灣子里、灣愛里、灣復里、鼎中里、鼎西里、鼎金里、鼎力里、鼎強里、鼎盛里。

降壓區域為鹽埕區、新興區、鼓山區、前金區、左營區（莒光里、光輝里除外）等全區。鳳山區鎮西里、協和里、曹公里、鳳崗里、文衡里、文德里、文福里、文華里、文山里、文英里、忠誠里、武松里、鎮北里、北門里、埤頂里。

三民區降壓區域為鼎泰里、灣興里、安生里、安東里、安和里、安泰里、安宜里、安邦里、同德里、德智里、德仁里、德行里、德東里、德北里、達明里、達德里、達仁里、達勇里、民享里、精華里、十美里、十全里、立德里、立誠里、立業里、港新里、港東里、港西里、博愛里、長明里、建東里、鳳北里、鳳南里、興德里、千北里、千歲里、千秋里、德西里、川東里、豐裕里、力行里、裕民里。

台水提醒，除停水及降壓區域外，其餘地區供水維持正常。復水初期，管線末端、大樓高層及地勢較高地區的水壓恢復時間可能較慢。建議民眾於停水前6小時完成儲水，並於停水期間關閉抽水機電源，以免設備空轉損壞。

台水指出，此次停水作業依據《用電場所及專任電氣技術人員管理規則》第10條規定，需每年停電檢驗一次電力設備。配合澄清湖停水電檢，同時間進行「既設變電站拆除作業」、「前鎮區管線穿越箱涵改善工程」及「仁武永宏巷1500mm管線維修工程」等。