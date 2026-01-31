高雄仁武停電影響1666戶 工程車扯斷電桿 網哀：太突然

高雄市仁武區八卦里一帶，今（31）日傍晚突然大停電，讓台電證實是八涳橋改建工程的車輛不慎碰撞，導致1666戶停電，目前多數已復電。（台電提供／任義宇高雄傳真）

高雄市仁武區八卦里一帶，今（31）日傍晚突然大停電，讓網友上網哀號「太突然」、「吃飯到一半世界一片黑」。台電證實是八涳橋改建工程的車輛不慎碰撞，導致1666戶停電，目前多數已復電。工程主辦單位高雄市水利局則說，會督促廠商強化安全教育，並向台電賠償。

今日仁武區八卦里內許多居民，在傍晚4點37分左右發現家中突然停電，因事前毫無預警，讓民眾上網哀號「太突然」、「吃飯到一半世界一片黑」、「有停電通知我沒收到嗎」。

對此台電證實，傍晚仁武區永新二街、八德北路、北屋北街、八德一路等一帶，因工程車不慎扯垮電線桿導致1666戶停電，台電獲報後立即派員至現場搶修中，截至晚間7點3分，經隔離事故地點後，已縮小影響範圍，目前僅剩4戶停電。

水利局坦承，是八涳橋改建工程中，載運土方的工程車在貨斗舉升過程，不慎勾到電線，並進一步扯斷電線桿，因此造成停電事故，承諾會對廠商進行安全教育，亦要求要對台電與用戶損失進行賠償。

