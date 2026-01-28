高雄仁武傳槍響 警險遭撞射擊15發

警方攔查拒檢的車輛。（記者吳門鍵翻攝）

記者吳門鍵／高雄報導

高雄市警方在仁武區攔查一輛可疑車輛時，駕駛竟拒檢加速逃逸，警方共開了十五槍仍未能攔停，五小時後警方在其住處逮人，李姓駕駛竟辯稱「被攔怕了」才逃逸，讓警方傻眼，訊後依公共危險、妨害公務及毀損等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

警方調查，曾涉毒品案件的四十五歲李姓男子，二十七日晚自仁武區租屋處開車外出，在行經霞海路時，遭仁武警分局澄觀路派出所員警發現行跡可疑，示意停車受檢。

警方表示，李姓駕駛不僅拒檢還突然加速逃逸，警方一路追逐，追捕過程中，一路追至左營區大中一路，當時李男車輛一度受困於紅燈車陣中，員警立即上前喝令下車配合調查，李男卻倒車衝撞後方車輛，隨後又朝警方方向猛衝，警方基於安全考量，對準車輛輪胎射擊制止，開了十五槍但仍被李男趁隙逃離。

案發後仁武警分局立即會同刑警大隊成立專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，於案發約五小時後，循線掌握李男行蹤，二十八日凌晨在其仁武區租屋處將人拘提到案，現場未查獲違禁物品。

警訊時，李男供稱因曾涉毒品案件，「被攔怕了」，對警方臨檢心生恐懼，加上員警攔查時未繫安全帶，一時心虛才會開車逃逸。

警方訊後依刑法公共危險、妨害公務及毀損罪嫌送辦，並針對李嫌未依規定使用燈光、危險駕駛、跨越雙黃線（不依規定駛入來車道）、逆向（不按遵行方向行駛）、紅燈右轉、不服稽查取締等六項交通違規掣單舉發，分別違反道路交通管理處罰條例規定，合計最高可處新臺幣七千五千元罰鍰，並吊扣其駕駛執照六個月。