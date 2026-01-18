高雄仁武區人口突破10萬辦抽獎 創造近10萬瀏覽數

仁武人口快速增加，高市府打造草潭埤滯洪池。(記者洪臣宏攝)

〔記者洪臣宏／高雄報導〕少子化浪潮來襲，高雄市仁武區逆勢成長突破10萬人，仁武區公所在臉書官網舉辦「10萬智慧 飛揚仁武」有獎徵答慶祝活動，透過短片宣導，針對民眾疑慮的治洪、空污及基礎建設，發揮巧思設計問題說明，達到意想不到效果，創造了近10萬瀏覽數，區公所呼籲民眾把握今(18)日活動最後一天，踴躍參與抽獎活動。

高雄市人口已經連續8年「生不如死」，唯一例外是仁武區，人口自然增加(出生數減死亡數)連續14年正數，並在去年8月22日突破10萬大關。仁武區公所5日起在官網舉辦有獎徵答抽獎活動，把民眾最關切的問題製成短片，一一釋疑。

仁武區長陳瑞勇指出，民眾最顧忌的為防洪治水及基礎建設，能否跟上人口增加速度，另外就是空污問題，問題設計上都有說明。他強調，高雄市政府投入仁武區11.2億防洪治水經費，產業發展正由傳統工業轉型升級至低污染的高科技與製造業，交通建設也如火如荼推展中。

活動獎品還配合行銷當地美食，首獎為大同 10人份不鏽鋼電鍋，其他依序為飛天甕缸雞(手扒雞)、仁武烤鴨、江西傳藝禮盒、泳將游泳健身俱樂部門票，加碼獎為全聯禮券600元。

活動推出迄今已有3千餘人在臉書留言參加活動，且創造了近10萬瀏覽數。陳瑞勇呼籲民眾把握今天最後一天，直至18日24：00都可參加，預計下周擇時公開抽獎。

仁武人口快速增加，建案如雨後春筍。(記者洪臣宏攝)

高市府投入巨資進行八涳橋防洪整治。(記者洪臣宏攝)

