高雄仁武區擬蓋捷運！拚6月計畫送審 串聯紅線巨蛋站

高市捷運局副局長王正一向現場里民、民意代表等人說明仁武區捷運路線初步規畫構想。（紀爰攝）

高雄仁武區近年人口急遽上升，中央與地方研擬興建捷運，5日上午在仁武區公所召開說明會。（紀爰攝）

高雄仁武區近年人口急遽上升，中央與地方研擬興建捷運，5日上午在仁武區公所召開說明會，多位里長建議，路線能串聯捷運紅線巨蛋站等商圈，另希望沿線站點能推動聯開案，與活動中心、社宅等結合；立委林岱樺呼籲市府應將仁武路段列為第一優先推動對象，並以公有地開發為原則；交通部與高市捷運局允諾，今年6月前將提報路網報告送中央審核。

仁武區近年發展迅速，人口結構也年輕化，對於該區治水、產業升級及交通建設有需求。灣內里長鍾光西指出，里民們等蓋捷運等了十幾年，希望路線要好好規畫，也許能將各里未來會設置的複合型多功能活動中心等公共建設，與捷運站點結合成聯合開發案，並納入長照據點、社會住宅等功能。

高市捷運局副局長王正一（前排右三）、交通部路政及道安司專委魏瑜（前排右二）、民進黨立委林岱樺（前排右一）在說明會上討論仁武區捷運計畫，並與現場里長交流意見。（紀爰攝）

由於此案路線規畫可能會通過鳳仁路，而該路段地下布滿石化管線，現場有里長提醒施工安全問題，捷運要做地下或高架化，必須要謹慎考量。

林岱樺在說明會中則要求，交通部與捷運局等單位，在規畫時必須以「優先使用公有地、極小化拆遷」為原則，她強調，她與其他立委將共同努力，監督捷運局如期提報路網報告，並要求交通部與行政院加速審查，同時要求交通局在完工前先行規畫先導公車路線，養成民眾搭乘習慣。

捷運局表示，仁武是高雄極具潛力的核心區域，預計今年6月完成路網更新並提報中央審議，後續將依序做可行性研究與綜合規畫。交通部路政及道安司專委魏瑜代表回應，中央對高雄軌道建設一向非常支持，並建議地方在規畫階段應多召開協調會，與民眾充分溝通設站熱點與土地開發意願。只要地方共識度高且能優先避開私有地徵收，將大幅縮短行政審查時程，讓捷運建設與地方發展同步並進。

