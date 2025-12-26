高雄仁武區道路裂開1公尺 工務局初判與管線施工、地震有關

高雄仁武區北屋南街大樓旁的道路，25日突然出現1條長度約1公尺多的裂縫，高市工務局證實為地震後產生，已責成相關施工廠商於今日下午完成路面修復作業，確保通行安全。（高市工務局提供／紀爰高雄傳真）

高雄仁武區北屋南街大樓旁的道路，25日突然出現1條長度約1公尺多的裂縫，居民拍下畫面上傳臉書，提醒住戶小心安全；高市工務局獲報今天前往調查，初判為地震後台電管線路段路面龜裂，可能與先前管線施工密實度不足有關，但周邊也有工地正在做鋼板樁施打，不排除是多種因素造成路面裂縫，已請相關施工廠商立刻修復路面，確保通行安全。

工務局表示，針對民眾反映仁武區北屋南街202號旁道路出現龜裂情形，今日上午立即派員會同高雄市土木技師公會專業技師前往現場會勘。經初步判定，該地段屬深度地表回填區，經地震後台電管線路段路面產生龜裂，可能與先前管線施工密實度不足有關。

另工務局調查鄰近建築工地於施工期間，也有做鋼板樁施打及表土置換等工程，該施工行為對周邊道路結構也可能造成影響，不排除是裂縫形成的共同因素，目前已納入整體責任範圍一併檢討。

工務局已責成相關施工廠商於今日下午完成路面修復作業，確保通行安全，並將持續追蹤修復品質及後續路況，如有再發現異常，將立即要求改善，嚴格要求相關單位負起應盡責任，保障民眾行車與通行安全。

