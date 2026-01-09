高雄仁武嚴重事故！35歲騎士慘遭闖燈車輛撞死

高雄市仁武區今天下午發生一起死亡車禍，35歲騎士慘被闖燈的客貨兩用車撞死。（圖／翻攝畫面）





高雄市仁武區今天下午發生一起死亡車禍，一輛客貨兩用車因闖紅燈，不甚與一輛機車發生擦撞，機車騎士當場失去生命跡象，雖緊急送醫搶救但仍回天乏術，警方訊後將依過失致死移送肇事的駕駛。

今天下午13時許，警方獲報仁武區安樂東街與水管路口發生一起交通事故，警方同步通知消防單位前往現場救援，警消到場後發現一輛客貨兩用車與機車發生碰撞，騎士倒臥路中當場失去生命跡象。

事故現場。（圖／翻攝畫面）

救護人員立即為騎士施以CPR並送醫急救，無奈騎士傷勢嚴重，送醫後仍不治，目前家屬接到通知後已趕往醫院。經過警方初步研判，事故發生疑為客貨兩用車周姓駕駛闖紅燈所導致，目前正在製作相關筆錄，訊後將依過失致死移送肇事駕駛。

廣告 廣告

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

找到了！落海男成冰冷遺體 身分曝光是「港都傳奇」

館長慘了！直播嗆「斬首賴清德」 2罪起訴

犯下台灣「陸上最大宗毒品案」 竹聯幫大哥林秉豐腦癌離世

