高雄仁武污水接管 117年底可再增約5300戶

（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高市府推動仁武區污水下水道系統及用戶接管建設，截至去年底，用戶接管戶數達7981戶，目前持續進行多項用戶接管工程，預計117年底前完工，可再增接管戶數約5300戶。

因應仁武區人口持續成長，高雄市水利局推動污水下水道系統及用戶接管建設。水利局今天新聞稿表示，仁武區自民國108年啟動「獅龍溪以南」污水用戶接管工程施工至今，累計投入經費約新台幣14.8億元。

截至去年底，仁武區已完成污水管線長度約52.61公里，用戶接管戶數達7981戶，用戶接管普及率提升至18.06%，有效改善家庭污水排放方式。

水利局指出，仁武區目前持續推動多項污水用戶接管工程，施工範圍涵蓋澄觀路以南、仁勇路以北、八德南路以東及曹公新圳以西所圍之區域，工程預計至117年底前完工，屆時可再增加約5300戶接管戶。

水利局表示，工程進場前，將辦理用戶接管說明會，向居民說明施工方式與相關配合事項。

水利局強調，依法用戶接管原則由住戶自行辦理，但為加速改善環境並減輕民眾負擔，市府目前採取政府免費施工方式，協助住戶完成接管作業。住戶需配合整理及拆除影響施工設施，以利工程進行。（編輯：黃世雅）1150127