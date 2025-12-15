高雄仁武飄刺鼻異味！消防灑水稀釋 環保局追查源頭
高雄市仁武區仁勇路附近水溝持續飄散刺鼻異味，附近住戶擔心影響安全，於昨日晚間7時許通報消防單位前往處理，消防人員到場後緊急進行灑水稀釋，並通報環保局檢測及釐清異味來源。
消防人員抵達現場時，明顯聞到類似有機溶劑的氣味從道路旁水溝飄出，相關單位除加強周邊警戒外，也請環保局到場進行檢測。經初步研判，異味來源疑似為松香水等油漆溶劑。
有民眾表示，14日一早就已經聞到異味，經過消防灑水處理後，現場暫時沒有聞到刺鼻氣味。至於異味的源頭以及是否有人偷排放有機溶劑，仍待環保局進一步調查釐清。
