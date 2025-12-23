高雄仁武「壯年男陳屍出租套房」！弟見噩耗淚崩

手足分離當場淚崩！高雄市仁武區今（23日）發生男子陳屍出租套房的悲劇，男子因為好幾天連絡不上哥哥，擔心會發生意外，只好報警協尋，沒想到門一開卻看到哥哥魂斷床上。

據仁武分局的調查，死者姓林、46歲，今天上午他的弟弟來報案，並且請哥哥租屋處的房東一起前往找人，房東拿出鑰匙一開，眾人看到林男仰躺床上一動也不動，經救護人員檢傷發現已經是氣絕多時。

對哥哥就這樣離世，林男的弟弟悲不可抑，警方初步勘查現場發現沒有打鬥痕跡，林男身上也沒有外傷，現場門窗也沒有被外力毀壞，全案已經報請地檢署的檢察官跟法醫相驗，以釐清確切死因。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

