高雄仁武1男1女墜橋 現場畫面曝光
即時中心／廖予瑄報導
驚！今（8）日下午6時50分，高雄市消防局獲報，一名31歲的女性及一名30歲男性墜下仁武區八德東路和澄德路的橋，並掉落下方水溝。後續消防人員救起2人後，將女子送醫，而男子則表示不需就醫。案件的詳細情形仍待警方進一步調查釐清。
《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：最新／高雄仁武1男1女墜橋 現場畫面曝光
更多民視新聞報導
台中冷氣工高空作業「失足墜樓」 18樓墜至2樓露臺重摔身亡
台中母女2人喪身火窟 64歲惡前房客涉倒車撞屋縱火
全球連署為「于朦朧討公道」求真相！壯觀人數衝擊大眾
其他人也在看
郭富城高雄巨蛋開唱！挑歌迷熱跳「鯊魚寶寶舞」 寵粉狂撩：吻我
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導郭富城於今（8）日起一連兩天，帶著「星展銀行-郭富城ICONIC世界巡迴演唱會」首度唱進高雄巨蛋，相隔近一年再次回到台灣，...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
他不停買洗髮精竟是「失智症」惹禍！ 醫：「這些行為」要特別小心
原是家務高手的75歲郭先生，3年前對熟悉的家務突然變成生疏，衣物歸位混亂導致全家找不到衣服，且不斷買洗髮精、香皂等沐浴用品，直到櫥櫃堆滿各項沐浴品，妻子驚覺有異陪同他就醫，確診為輕度失智症。所幸臺中榮總失智共照中心協助兩家庭調整照護策略，轉介日照、社區據點服務及非藥物治療；臺中榮總高齡醫學中心郭馥瑄醫師表示，郭先生在妻子陪伴下積極參與國畫、武術和水電班課程，感受社會關懷並正向生活。 失智不僅是記憶退化！ 藥物與多元治療成關鍵 郭馥瑄醫師指出，根據衛福部2020至2023年最新調查，台灣65歲以上長者失智症盛行率達7.99%，約每100人就有8人罹病，失智人口已超過35萬人，預估2031年將突破47萬，2041年更將逼近68萬人。「失智症的挑戰不僅是記憶退化。」郭馥瑄強調，高達66%患者會出現精神行為症狀(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)，包括妄想、幻覺、攻擊行為等，增加照顧者的壓力和走失風險。目前失智治療包含藥物與非藥物兩大策略。藥物可延緩病程、改善認知及行為症狀，非藥物治療則在生活中扮演關鍵角色。 研究：多模式課程介常春月刊 ・ 12 小時前
小心身體"代謝警訊" 食品集團推"全民好代謝運動"
民視新聞／綜合報導現代人工作忙碌、飲食不正常，代謝容易出問題，食品集團攜手台灣營養基金會以及長庚科技大學保健營養系營養師共同推動「全民好代謝運動」，提升整體健康。台灣基層糖尿病學會提醒，代謝問題已經成為台灣全齡人口面臨的健康危機，不僅兒童族群需留意新陳代謝健康，40到60歲民眾當中，約89萬人屬於「代謝警訊」高風險族群。食品集團協助國人提升健康意識，進行「代謝認知與飲食行為調查」，針對千名22到65歲辦公商圈族群，揭露三大常見代謝NG行為，包括高鹽、高油、高糖飲食，還有自覺健康，卻忽略身體發出的代謝力警訊，第三則是無法正確辨識食物的營養分類，營養師提醒，維持良好代謝力的關鍵，在於均衡飲食，掌握「好醣、好油、高纖、優質蛋白質」四大飲食原則，才能維持身體代謝功能。原文出處：小心身體「代謝警訊」 食品集團推「全民好代謝運動」 更多民視新聞報導30多歲上班族心肌梗塞送醫 北榮桃園分院：冠心症不再是老人專利婦女額頭腫起來卻不痛不癢！朋友提醒才就醫 竟是「額部骨瘤」愛喝2飲品小心變禿頭 專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮民視影音 ・ 1 天前
新北三重男刺殺姊妹釀1死 法院裁准羈押禁見
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北三重區陳姓男子因財務糾紛，持刀刺殺姊妹；姊姊胸部中刀送醫不治，妹妹也被砍傷。新北地檢署昨晚依家暴殺人及殺人未遂罪嫌，聲請羈押禁見。新北地院今天裁准被告羈押禁見。中央社 ・ 9 小時前
《96分鐘》票房破2億全台謝票 林柏宏傳訊王柏傑「該上班囉」
台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96 分鐘》突破2億票房，8日主演群林柏宏、王柏傑、宋芸樺等人齊謝票，這是林柏宏、王柏傑「雙柏」首度公開合體。先前在澎湖拍戲的王柏傑透露，林柏宏一直說他不工作，甚至還傳訊息：「該來上班囉！」收到訊息後他便趕緊加入映後活動，沒想到看到廳內滿滿的觀眾，真的深受感動。中時新聞網 ・ 5 小時前
學樂器不嫌晚！醫：維持認知功能、加強記憶力 6大益處鍛煉大腦緩老化
【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】眾所周知，多給予大腦刺激，可幫助維持認知能力，但究竟應該怎麼做呢？根據《獨立報》報導，英國神經科Steven Allder醫師表示，學習演奏樂器可刺激大腦關鍵區域、改善情緒並增強長期認知功能。接觸音樂永遠不嫌晚，來到晚年，無論是重拾年輕時對某種樂器的熱情，還是踏上全新的學習之旅，都有機會以愉快的方式維持大腦活力。 彈奏樂器益處多 練腦力還帶來愉悅情緒！ 學習音樂並非是年輕人或具有音樂天賦者的專利，Allder醫師說明了學習樂器對銀髮族大腦健康的多項好處: 1. 幫助增強記憶力： 學習和演奏樂器時，大腦需要閱讀音符、協調動作和回憶旋律等複製的處理過程，這能強化與記憶和注意力相關的腦神經。就像鍛煉身體一樣，反覆練習能強化這些路徑，改善工作記憶（working memory）和長期記憶。研究顯示，音樂家通常具有更好的記憶力和認知彈性，顯示持續學習音樂、演奏等活動，有助於大腦更能抵抗老化帶來的衰退。 2. 促進神經可塑性： 神經可塑性（neuroplasticity）指的是大腦適應、學習並改變結構與功能的能力。60歲以上的人學習樂器，每堂課都需要動作協調、聽覺健康醫療網 ・ 10 小時前
陪同蕭美琴赴歐洲議會 駐歐代表謝志偉設宴款待各國政要：台灣樂意分享經驗
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今年度峰會，在位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會舉行，副總統蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下，應邀出席峰會並發表演講後，我國駐歐盟暨比利時代表謝志偉晚間設宴款待來自多國的國會議員及外交使節，擔任IPAC台灣共同主席的民進黨立委范雲也與會。據轉述，謝志偉表示，作為長期抵禦中國威脅的島嶼，台灣樂意與世界分享自身經驗，包括如何在不流血......風傳媒 ・ 8 小時前
落水女喊名曝警消身分…他急解釋因貼心「想幫敷料」引衝突
台南市消防局一名新進隊員日前約一名女網友相見，但因為該名隊員發現對方身上傷，想替對方療傷：然而，此舉動卻引起女網友不快，甚至負氣跳河，該名隊員擔心自己身分暴露，改打110求救。警消到場後，對於落水女子直喊「幾句話」讓警消起疑，經由查詢後，才得知原來與女子會面的的男網友是自己人。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
伍勝園視察台東池上大橋改建工程 (圖)
公路局持續推動台9線花東縱谷公路安全景觀大道（台東段）系列建設，交通部政務次長伍勝園（前左）8日前往台東視察改建中的池上大橋工程進度。中央社 ・ 8 小時前
台中犂記爆工安！ 女員工手捲入攪拌機「3指碎裂」
台中北區百年的犁記餅店，8日早上10點傳出工安意外。一名年約30歲的女員工，操作餡料攪拌機，左手被捲入，造成3根手指骨頭碎裂、肌肉撕裂，消防隊員只能拆卸大部分的機台，連同夾住手的滾輪一起送醫救治。雖然犁記回應，說是女員工沒按照SOP使用攪拌棒，但勞檢處發現犁記已違反職安法，要開罰3到30萬。 #犁記餅店#攪拌機#工安意外#手指骨頭碎裂東森新聞影音 ・ 7 小時前
林智鴻公益列車 推親子共學體驗職人精神
[NOWnews今日新聞]由高雄市議員林智鴻與高雄市社會福利慈善總會共同主辦的「善循環・愛永續」【公益列車×小小職人】活動，今(8)日於鳳山五甲龍成宮熱鬧登場。活動結合公益、教育與親子體驗，匯集社會愛...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
「外送員專法拖太久了！」張啓楷盼本會期完成三讀：民進黨應盡快補破網
為保障外送員權益，立法院將審議《外送員專法》，立院各黨團也陸續提出專法草案。對此，民眾黨立委張啓楷日前於「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」及「外送員權益保障及外送平臺管理法草案」公聽會中呼籲，希望能在本會期完成專法三讀，中央拖延太久了，民進黨應盡快補破網。張啓楷表示，「外送平台管理暨從業人員權益保障法」和「外送員權益保障及外送平臺管理法」的訂定非常急迫......風傳媒 ・ 4 小時前
二代健保補充保費新制掀怒潮 割小資、逼資金出走？｜鏡新聞調查報告｜#鏡新聞
衛福部預計明年啟動《健保法》修法，針對補充保費祭出三大改革，包含提高天花板上限，還要把獎金、股息等，從原本單筆2萬門檻改完年度累計制，但消息一出引爆民怨，網路一片炸鍋，直呼是搶錢搶瘋了，把小資族當韭菜收割，也讓部長石崇良親上火線回應，他更自爆，相關內容確實沒跟金管會討論，不過自認這幾年台灣股市表現好，影響應該不大。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 4 小時前
快訊／台中百年「犁記餅店」驚傳意外 女員工手指遭餡料攪拌器絞碎重創送醫
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台中市北區中清路一間知名百年犂記餅店今（8）日上午10時許驚傳意外，一名約30歲的女性員工在操作餡料攪拌機時，左手不慎遭...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
老公不要看！曾沛慈手抖又腿軟 450萬超閃鑽戒畫面曝光
曾沛慈今晚在台北流行音樂中心開唱，舉辦「關於愛這件事」台北站，門票完售吸引超過4000名粉絲力挺，開場她身穿白色禮服，坐在佈滿花朵的鞦韆上，宛如仙女般從天而降。她選唱《搶先看》華麗登場，接著率領舞者嗨跳《黑框眼鏡》，接著選唱演唱會主題歌《關於愛這件事》。心情雀躍的曾沛慈，笑曝自己緊張到手抖又腿軟，「自由時報 ・ 6 小時前
最新報告來了！ 機器人商機一次看
由工研院主辦的「眺望2026產業發展趨勢研討會」今（7）日下午於台大醫院國際會議中心舉行「AI機械」專場，並以「AI驅動下的智慧製造再進化」為主題，聚焦人工智慧技術如何深度融入機械產業的各大應用場域三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣刈包被褻瀆？香港驚見「粉紅肉丸版」網全看傻眼
生活中心／杜子心報導知名品牌IKEA雖然以家具聞名，但他們的美食區同樣吸引許多顧客前往，尤其是招牌瑞典肉丸是許多人逛店後必吃的食物之一。IKEA香港近日推出11月限定新品「瑞典肉丸刈包」，粉紅色的紅果子麵包體夾著三顆瑞典肉丸、酸菜與花生粉，外型吸睛卻也引爆兩岸網友論戰。許多人笑說這是「義大利人看到鳳梨披薩」等級的衝擊，甚至有人吐槽「這種褻瀆台灣人的刈包，IKEA敢在台灣賣嗎？」，網友貼文一出，短短一天就吸引超過30萬瀏覽。民視 ・ 17 小時前
賴瑞隆參加大海開吃活動 呼籲用行動支持高雄漁產
記者吳文欽／高雄報導 民進黨立委賴瑞隆八日再度來到彌陀參加大海開吃活動，他表示，聽著…中華日報 ・ 13 小時前
台北國際旅展「高雄遊樂園」包山包海、玩遍全城
全台最大國際旅遊盛會「二○二五ITF台北國際旅展」七至十日在台北南港展覽館盛大登場，從黃色小鴨、吉伊卡哇再到國際巨星演唱會驚艷海內外旅客、全國觀光滿意度第一的高雄，以創意主題「高雄遊樂園」（KaohsiungWonderland）亮相，運用繽紛色彩、結合榮登觀光署「台灣觀光一○○亮點」的高雄五大景點及高人氣風景區與打卡熱點，打造吸睛主題館；高市府觀光局高閔琳局長率城市吉祥物高雄熊一同化身「一日館長」，帶領農業局「高雄首選」與「一日農夫」、紅頂穀創穀物文創樂園、高雄輪船公司、高雄好玩卡、「海上超跑」有艇俱樂部、興達港區漁會、高雄市旅館商業同業公會及H2O水京棧國際酒店等業者熱鬧開場。「高雄遊樂園」旅展期間特別祭出豐富優惠方案，展現高雄「包山包海、玩遍全城」的旅遊能量，讓海外 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
WordCamp Taiwan首度移師南台灣 海內外開源社群匯聚高雄
[Newtalk新聞] 2025年台灣最大的WordPress社群盛會「WordCamp Taiwan」，首度移師南台灣舉辦，11月7日至8日在高雄亞灣新創園、高雄展覽館登場，吸引超過200名與會者共襄盛舉，其中多數會眾來自高雄以外的縣市，並吸引來自香港、新加坡、馬來西亞、中國、日本、泰國、美國、拉脫維亞等地的國際講者與參與者，從嶄新視角體驗WordPress生態系。 今年WordCamp Taiwan由高雄市政府擔任指導單位，並獲高市府經濟發展局贊助支持，為高雄市的科技與人文氛圍，注入開源社群的新能量。WordCamp Taiwan 2025匯聚來自世界各地的開源夥伴，讓高雄成為知識分享與技術交流的重要舞台，以社群為核心、以開源為願景的盛會，也象徵城市持續以多元、開放的精神與世界接軌。 WordCamp Taiwan 2025 總召集人李冠緯(Bruce Lee)表示，「WordPress不僅是一個網站架設工具，更是一個全球社群共同創造與學習的平台，今年我們選擇在高雄舉辦，就是希望與高雄的智慧城市發展結合，讓更多人看見開源如何推動地方創新與產業連結。」 國際非營利開源盛會WordCa新頭殼 ・ 6 小時前