高雄仁武1男1女墜橋 現場畫面曝光

即時中心／廖予瑄報導

驚！今（8）日下午6時50分，高雄市消防局獲報，一名31歲的女性及一名30歲男性墜下仁武區八德東路和澄德路的橋，並掉落下方水溝。後續消防人員救起2人後，將女子送醫，而男子則表示不需就醫。案件的詳細情形仍待警方進一步調查釐清。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

