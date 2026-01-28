高雄仁武1車暗夜衝撞員警「遭連開15槍」 1嫌落網「遭罰7.5萬」送辦

即時中心／林耿郁報導

昨（27）天深夜時分，高雄市仁武區警方巡邏時，發現一輛小客車違規駕駛，被攔停後竟試圖衝撞警方，遭員警連開15槍還擊，不過仍被嫌犯趁亂逃逸；但在短短5小時內，警方就迅速逮捕違規的李姓嫌犯，開出7.5萬元罰單並移送法辦。

心虛想逃！昨晚高雄市仁武區發生一起拒檢逃逸案件。員警於巡邏時發現一輛超速車輛，並且還多次跨至對向車道。員警上前攔停後，沒想到對方卻加速逃逸。

雙方追逐至三民區，違規車輛遭堵塞後，警方上前準備逮人，沒想到對方卻試圖開車撞人，員警見狀立即連開15槍還擊，但仍讓對方逃脫成功。

在開槍後，警方立即成立專案小組追捕犯案車輛，持拘票迅速於5小時內將李嫌（約45歲）查緝到案。

李嫌供稱，自己是被警方攔查怕了才會加速逃逸，全案詢後依刑法公共危險、妨害公務及毀損罪嫌送辦。

另警方針對李嫌未依規定使用燈光、危險駕駛、跨越雙黃線（不依規定駛入來車道）、逆向（不按遵行方向行駛）、紅燈右轉、不服稽查取締等6項交通違規掣單舉發，分別違反《道路交通管理處罰條例》第42、43、45、45、53、60條等多項規定，合計最高可處75,000元罰鍰，並吊扣其駕駛執照6個月。

約5小時後嫌犯落網。（圖／仁武警分局提供）

