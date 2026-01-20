高雄今年再增3處寵物犬活動區 總數達14處

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄目前已建置11處寵物犬活動區，預計今年再新增3處，總數達14處!為毛孩提供安全奔跑天地，也成為飼主交流休憩的場域。

高雄市工務局長楊欽富今(20)日指出，高雄最初僅在苓雅中正公園設置1處寵物犬活動區，後陸續於岡山87期公五公園擴增，隨需求提升，於112年底新增鳳山中山公園、仁武西營區綠地、前鎮第79期公13、楠梓07兒21(創新路)等4處；113年再於彌陀、橋頭、梓官、燕巢及岡山增設5處，總數達11處。

楊欽富說，因應養狗人口逐年增加，為打造「人犬共融」友善城市環境，今年預計再新增仁武92期、林園區漁港公園及左營文學公園共3座，逐步擴充服務量能。

工務局公園處強調，寵物犬活動區設置除遵循「一區至少一處」原則，也需考量周邊環境，並取得地方共識；因部分居民會擔憂噪音或空間被壓縮，市府多選定使用率較低、且不緊鄰住家的公園規劃設置，並與里長及居民充分溝通後推動。近年更優先在人口密集、需求強烈區域設置，讓飼主就近使用，不必遠行。

公園處說明，各活動區均設置特色入口意象，結合代表犬種與在地故事，不僅成為場域識別，也吸引飼主拍照打卡。設施則包含圍籬、雙層出入口、大小犬分區、草坪、遊憩設施、休憩座椅、飲水與清潔設備等，並設置告示牌進行守則、動保觀念及犬種科普宣導。

公園處提醒，活動區雖由公園處負責維護環境，但寵物犬活動區的良好使用，仍需仰賴飼主共同維護，包括遵守規則、隨手清理毛孩排泄物等，讓友善空間得以長久運作。

