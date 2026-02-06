高雄今年登革熱首例 50多歲本國籍男、印尼經商回台

高雄傳出登革熱境外移入的今年首例，是一名50多歲在印尼經商的男子，衛生局已派員前往他住家周邊稽查、清消。而年關將近，衛生局提醒，有去東南亞國家旅遊的民眾入境能主動檢驗，降低感染風險。

高雄衛生局公布今年首例登革熱境外移入，是一名本國籍50多歲男性，長期在印尼經商，1月31號人在印尼感覺不適，以為是感冒自行服用感冒藥，直到2月3號入境高雄後回家，4號發病就醫，發現登革熱快篩陽性，目前住院治療中。

衛生局派員前往男子居住社區清消，同時請防疫團隊進行登革熱稽查，將盆栽等容易滋生蚊蟲的容器清除。

經過統計，全國登革熱境外移入個案，截至2月6日止總共有9例，感染地大多是東南亞國家為主。

高雄衛生局副局長潘炤穎表示，如果自東南亞/南亞回國民眾有不舒服症狀，千萬不要掉以輕心，機場都有登革熱快篩的工具，只要等候30分鐘確認，獲得結果就可以獲得500元的禮券獎勵。

為避免境外登革熱病毒進入社區，高雄衛生局提出防疫策略，就算確診從機場到醫院，有一條龍配套可搭專屬計程車，還有通報獎金，鼓勵全民一起提高警覺，降低登革熱境外移入風險。

高雄／陳緗淇、鄧銘 責任編輯／洪季謙

