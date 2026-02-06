高雄今年首例境外登革熱！台籍男印尼返國確診住院治療中

市府防疫團隊於社區進行相關防治作業。 圖：高雄市政府衛生局/提供

[Newtalk新聞] 假期間出入境人潮大增，不少國人也計劃出國旅遊。不過高雄市卻出現今年首例登革熱境外移入個案，一名50多歲男子長期在印尼工作，身體不適返鄉回台就診，經檢測已確診登革熱。市府防疫團隊已進行相關防治作業，鼓勵民眾若有疑似症狀主動告知配合可獲相關獎勵金。

高雄市衛生局今(6)日公布今年首例登革熱境外移入確定病例。據了解，確診個案為一名50多歲台灣籍男子，長期在印尼工作，1月31日在印尼時出現發燒、肌肉痠痛症狀，曾自行服用感冒藥，本月3日返國後因身體仍不適，4日前往就醫抽血檢驗，5日經PCR核酸檢測確認感染，目前仍在住院治療中。

據疾病管制署統計資料，今年全國登革熱境外移入個案截至昨日共9例，感染地區多以東南亞國家為主。此外，美洲地區登革熱及屈公病疫情持續，鄰近國家如柬埔寨、孟加拉、印度、泰國、斯里蘭卡、尼泊爾、印尼、馬來西亞、寮國、新加坡、越南及中國等，仍持續有登革熱病例發生。

市府防疫團隊已動員進行相關防治工作，並提醒民眾前往疫區旅遊，穿著淺色長袖衣物、使用政府核可防蟲藥劑，旅宿處留意紗窗、門等防蚊設施。入境時若有發燒、頭痛、肌肉骨骼酸痛等疑似症狀，務必主動告知機場檢疫人員並配合相關檢驗，即可獲得500元禮券。另外，入境發燒配合採檢NS1快篩陰性者，同意入住指定醫院至PCR檢驗結果確認，可獲禮券1,000元，住院期間費用免費(不含伙食費及自費病房費)、機場至指定醫院計程車費用則核實支付，確診另獲2,500元通報獎金。







