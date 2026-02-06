高雄今年首例登革熱境外移入 印尼台商返國確診

（中央社記者林巧璉高雄6日電）高雄市衛生局今天公布今年首例登革熱境外移入病例，個案是50多歲長期在印尼工作的本國籍男性，1月31日在印尼就有發燒，2月3日返國後就醫，5日確診，正住院治療中。

衛生局今天透過新聞稿表示，個案是50多歲長期在印尼工作的台商，1月31日在印尼出現發燒、肌肉痠痛症狀，曾自行服用感冒藥。2月3日返國後，因身體仍感不適，4日就醫抽血檢驗登革熱NS1快篩陽性，5日PCR陽性確診，現住院治療中，防疫團隊已進行相關防治工作。

衛生局表示，依據衛生福利部疾病管制署統計資料，今年全國登革熱境外移入個案截至昨天共9例，感染地以東南亞國家為主。此外，美洲地區登革熱及屈公病疫情持續，鄰近國家如柬埔寨、孟加拉、印度、泰國、斯里蘭卡、尼泊爾、印尼、馬來西亞、寮國、新加坡、越南及中國等，則持續有登革熱病例發生。

衛生局提醒，正值寒假及春節連假將近，出國旅遊機會增加，民眾前往疫情發生地區旅遊，宜穿著淺色長袖衣物、使用政府核可防蟲藥劑，旅宿處留意紗窗、門等防蚊設施。

民眾入境時若有發燒、頭痛、肌肉骨骼痠痛等登革熱疑似症狀，衛生局說，請主動告知機場檢疫人員並配合抽血、疫調，完成登革熱NS1快篩採檢，等待快篩結果，可獲得500元禮券。

此外，衛生局也表示，入境發燒配合採檢NS1快篩陰性者，同意入住指定醫院至PCR檢驗結果確認，可獲禮券1000元，住院期間費用免費（不含伙食費及自費病房費）；機場至指定醫院計程車費用核實支付，確診另獲2500元通報獎金。（編輯：梁君棣）1150206