高雄代理教師荒 公告16次等嘸人

本學期開學已逾2個月，但高雄爆出代理教師荒。高市議員李喬如5日揭露，有學校代理教師職缺公告至第15、16次仍「0人應徵」，甚至有學校棄招，學生長期在「邊上課、邊找老師」不穩定狀態下學習，已是教育體制嚴重警訊。高市教育局長吳立森回應，目前未聘代理教師約10餘位，將持續掌握聘任狀況，確保課程運作順暢。

李喬如提到，代理教師待遇與薪資長期跟不上物價調整速度，制度停滯不前，導致年輕教師不願投入教育現場。她回憶，以前每逢代理教師甄選，常有人託議員幫忙推薦，希望能順利進入校園任教，但近4、5年來這種情況幾乎銷聲匿跡，無人主動爭取，顯示職缺吸引力已大幅下降。

她進一步分析，代理教師之所以意願低落，主因在於薪資待遇與正式教師落差過大，且合約期短、缺乏保障。許多代理教師雖在學校任教多年，卻無法累積年資、缺乏年終與進修補助等福利，一旦有更好工作機會就會選擇中途轉換跑道，導致教學現場無法穩定運作，最終受害的是學生受教權。

她強調，代理教師本應在寒暑假期間就進入校園熟悉教材與教學環境，為新學期做好準備，如今開學2個月仍有缺師情況，不僅影響學校行政運作效率，也讓學生學習穩定度大受影響。因此疾呼，教育局應盡速提出具體方案，從根本改善待遇結構與聘任流程，避免「薪資與待遇未到位」的惡性循環持續讓教育人才流失。

對此，吳立森答詢時指出，從114學年度起依教育部統一規定，代理教師已全面比照正式教師薪級待遇，並可累積年資，另外也持續補助代理教師健康檢查費用，進修費用同樣比照正式教師辦理，以保障工作權益。

吳立森說明，根據近期調查代理教師聘任情況，目前高、國中、小學及幼兒園未聘足人數約10餘位，主要由學校內部進行課程重新調整支援，整體情況與往年相當。另外，代理教師需求變動常與臨時請假或留職停薪等突發因素相關，將持續密切掌握各校聘任狀況，確保各校課程運作順暢。