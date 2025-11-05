高雄代理教師荒 開學2個月 公告15次「0人應徵」

高雄市議員李喬如今（5）日質詢時指出，這學期已開學逾2個月，但多所學校代理教師職缺公告至第15、16次仍「零人應徵」，甚至有學校乾脆棄招，學生長期在「邊上課、邊找老師」不穩定狀態下學習，已是教育體制嚴重警訊。教育局長吳立森回應，目前國中、小及幼兒園未聘代理教師人數約10餘位，主要由學校內部課程調整支援，整體情況與往年相當，將持續掌握聘任狀況確保課程運作順暢。

（翻攝自高市議會網站）

「現在是學校找不到老師，而不是老師找議員！」李喬如提到，代理教師待遇與薪資長期跟不上物價調整速度，制度停滯不前，導致年輕教師不願投入教育現場。她回憶，以前每逢代理教師甄選，常有人託議員幫忙推薦，但近4、5年來幾乎無人主動爭取，顯示職缺吸引力大幅下降。

她指出，代理教師之所以意願低落，主因在於薪資待遇與正式教師落差過大，且合約期短、缺乏保障。許多代理教師雖在學校任教多年，卻無法累積年資、缺乏年終與進修補助，一旦有更好機會就會中途轉校，導致教學現場無法穩定運作。

李喬如強調，代理教師本應在寒暑假期間進入校園熟悉教材與教學環境，如今開學2個月仍有缺師情況，不僅影響學校行政運作，也讓學生學習穩定度大受影響。她疾呼，教育局盡速提出具體方案，改善待遇結構與聘任流程，避免「薪資與待遇未到位」的惡性循環持續讓人才流失。

對此，吳立森說明，從114學年度起將依教育部統一規定，全面比照正式教師薪級待遇並可累積年資，另持續補助代理教師健康檢查與進修費用，同樣比照正式教師辦理，以保障工作權益。他表示，代理教師需求變動常與臨時請假或留職停薪等因素相關，教育局已針對長期代理教師聘任情況進行調查。

