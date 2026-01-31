高雄休旅車轉彎未禮讓直行 轎車挨撞衝上人行道

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區三多一路與體育場路口，昨(30)日深夜11點半左右發生2車相撞車禍，林男(42歲)駕駛休旅車沿三多一路往北欲左轉體育場路，撞上對向陳男(29歲)駕駛的轎車，轎車在碰撞後直衝上路口人行道並撞上路燈，車頭嚴重毀損。

苓雅分局三多路所指出，林男駕駛休旅車，車上還載著1名女子和1隻狗，沿三多一路往東行駛，陳男則駕駛轎車沿三多一路往西行駛，雙方在三多一路與體育場路口發生碰撞，2名駕駛身體有多處擦挫傷，送醫治療，意識清楚無大礙，皆無酒駕，乘客和小狗雖受驚嚇但未受傷。

警方初步分析，事故原因為林男欲左轉體育場路時，轉彎車未讓直行車先行，詳細肇事責任待送交通大隊分析研判。林男行為違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第6款，處600至1800元罰鍰。

