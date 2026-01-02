即時中心／劉朝陽報導



高雄市大社區一戶鐵皮屋住宅，今（2）日凌晨4時15分突然竄出火苗，消防人員獲報趕到現場全力灌救，火勢於4時32分控制，4時41分撲滅，現場有一名22歲男性手腳燒燙傷、意識不清，重傷送醫，另1名20歲女子逃生不及不幸死亡。

快新聞／高雄住宅凌晨惡火「1男嚴重燒燙傷、20歲妻葬身火窟」

高雄發生住宅火警，造成1死1重傷。（圖／高雄市消防局提供）

警方指出，傷亡者是一對夫妻，皆為本國籍，他們跟家人同住，整個房子內共住著7個人。除了22歲的丈夫身受重傷、20歲的妻子死亡之外，其他5位家人並沒有受傷，但一場暗夜惡火，讓大家都飽受驚嚇；經消防局火調科現場勘察，初步排除人為因素，起火原因仍待調查。

