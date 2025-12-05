高雄住宅火警幸無傷 法親關懷助清理

高雄岡山一名慈濟志工的家，半夜發生火警，還好住警器大響，家人及時呼救，也沒有波及他人，但住家客廳被燻得焦黑，法親動員，50多位志工來幫忙。

真的是嚇壞了，慈濟志工 沈梅玉 的家，半夜火警，裡頭都燻黑了。「這些東西幫我倒出來 倒掉就好，然後我留櫃子，大型家具看起來還好。」

屋內斷電又滿地積水，清理工程實在浩大，不捨法親受災，志工接到消息趕緊動員。慈濟志工 沈梅玉：「(警報器)說 火災來了快跑，我就看到客廳都是濃煙，我老公也跟著我後面出來。」

沈梅玉兒子 王建翔：「不幸中的大幸，就是雖然還是有燒到，但是沒有牽拖鄰居太多，但是對他們不太好意思，這邊七棟 這邊五棟八戶，有被影響到。」

堪用的留著，泡水燻黑的雜物，就由志工，接力清出，還好櫥櫃內的竹筒和經書都完好無缺。「這個都留著，書留下來，其他雜物就不用。」

慈濟志工 陳聰敏：「當然一家人的話，家裡面有事情，等於也是我們的事情一樣，所以今天 哇 很踴躍，我們組裡面有50位。」

慈濟志工 沈梅玉：「我老公說，傷害我們自己沒關係，不要傷害別人 真的，(我說還好有菩薩保佑)，(要不然你的負擔會更大)，還有一件事很重要，真的要裝警報鈴 消防鈴，因為它有叫我們，要不然我們不知道要跑，全部都完蛋了。」

一群人力量大，除了清理火場外，大家也用行動展現愛，替受災戶，重新注入力量。

