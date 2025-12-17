高雄佛心隱藏版肉粽店 傳統好味道卻只有銅板價!

南部中心／曾虹雯、廖錦雄、劉尹淳 高雄市報導

高雄一間隱藏版的肉粽店，包有三層肉、花生的粽子，居然只要25元，相當佛心。店面沒有招牌，低調隱身在民宅，靠著傳統好味道，默默陪伴在地人超過40年；另一間沒有招牌的麵店，一碗麻將麵外加餛飩湯，也只要55元，佛心的銅板價，成了民眾的月底救星。





高雄大寮區快速道路旁的佛心肉粽店，沒有招牌，靠著傳統好味道，默默陪伴在地人超過40年。（圖／民視新聞）





香噴噴、熱騰騰的的肉粽剛剛起鍋，剝開粽葉，混入花生的糯米包裹三層肉，一顆粽子居然只要三個銅板。顧客表示，25元啦很平價，要是以現在的消費來說，這個肉粽實在很便宜、料多實在啊CP值蠻高的、很久了，有時候會來買，好吃啊、買20顆啊，這可以凍在冷凍啊。

三民區的隱藏版麵店，一碗麻醬麵外加餛飩湯，竟然只要55元。（圖／民視新聞）





每天現包現蒸的肉粽，民眾一買就是好幾串，晚來只能等下次。位於高雄大寮區快速道路旁的佛心肉粽店，低調隱身在不起眼的磚造民宅，沒有招牌，靠著傳統好味道，默默陪伴在地人超過40年。肉粽老闆表示，這條路還沒開我們就在賣了，以前買15元到20元，現在25元25賣差不多，兩年了吧就薄利多銷啊。肉粽老闆娘表示，我們都四點多就起床，四點多就有人來買了，都很早就來買，之前還會賣阿兵哥去當小蜜蜂。

老闆娘每天早上到市場採賣食材，泡花生、洗粽葉，每個步驟都不馬虎。佛心價格的還有這間，三民區的隱藏版麵店。把麵條的麻將攪拌均勻，香氣隨之撲鼻，一碗麻醬麵外加餛飩湯，竟然只要55元，因此每到用餐時間，店裡就會大排長龍。顧客表示，它也算便宜啊，吃過別的地方然後再吃這個，滷味也很便宜啊、蠻常來光顧的，覺得它很平價。物價高漲的年代，不僅銅板肉粽用佛心價格，持續飄香，麵店也主打平價實惠，成了民眾的月底救星。





