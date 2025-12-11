高雄便當店前員工惡意棄單 詐欺罪判罰5000元

（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄鳳山一間便當店遭人訂21個便當外送後惡意棄單，警方查出竟是曾姓前員工找人打電話訂便當送至高雄長庚醫院，再故意關機棄單，高雄地院依詐欺罪判罰5000元，可易服勞役。

高雄地方法院判決指出，48歲曾女去年2月從鳳山一間便當店離職後，因不明原因找來一名女子在去年8月21日使用曾女的手機號碼打去訂了21個便當，並指定外送至高雄長庚兒童醫院大門。外送人員抵達時，曾女卻將手機關機惡意棄單，店家因此承受成本跟運費等損失。

警方循線逮捕曾女後，她辯稱是網友要來台灣，才幫對方辦門號，但辦完後就隨手把sim卡放在佛桌上，後續網友沒有要來台灣，這個門號就沒再用。但高雄地檢署根據相關證據不採信其說詞，依詐欺罪起訴。

不過，曾女在高雄地方法院審理時改口坦承犯行，並希望能與便當店老闆和解，法官將案件移往調解庭後，曾女卻未到庭，也沒私下和解成功。

法官審酌曾女假裝訂購便當，使便當店製作便當受財產損害，缺乏尊重他人財產權觀念，依詐術致人損害財產罪判罰新台幣5000元，可易服勞役，可上訴。（編輯：謝雅竹）1141211