高雄便當店推"7隻雞翅"便當僅100元 民眾:吃完嘴巴很酸

南部中心／莊舒婷、廖錦雄 高雄市報導

高雄苓雅區一間便當店推出新品雞翅便當，除了三樣菜之外，還有七隻雞翅，把便當塞滿滿，而且只要一百塊，民眾笑稱咬完嘴巴真的很酸，但還有有很多人一早就打電話預訂，因為中午才去買可能已經賣光光了。

高雄便當店推「7隻雞翅」便當僅100元 民眾笑稱：嘴巴很酸

雞翅撒上芝麻，油油亮亮且香氣四溢。（圖／民視新聞）

將醃製好的雞翅下鍋油炸，接著辣椒油爆香，加入醬油、特製調味粉，再倒入雞翅快速翻炒，起鍋後撒上芝麻就大功告成。顧客：「香香的啊，味道酥酥的啊很好吃啊。」顧客：「看起來就很好吃，因為它的顏色色澤那些。」高雄苓雅區這一間便當店，推出新品雞翅便當，內含七隻的辣雞翅，壓在白飯與三格配菜上，幾乎快要滿出來，而且價位超親民一個只要100元，有網友說，太誇張了、吃完嘴巴很酸，還有人說，咬完應該過了午休時間。便當店老闆賴先生：「因為我覺得7這個數字對我們來說，是一個幸運的數字，我本身電話號碼7蠻多的啦。」民視記者莊舒婷：「CP值超高的乾鍋辣雞翅便當，中午時間直接到現場還可能買不到，很多人一早就先預訂。」

便當店家販售多種品項，１１月更推出新品。（圖／民視新聞）便當店販售各種品項，酥炸肉、麻油雞、糖醋排骨等等應有盡有，只是新品七隻雞翅，實在太夯，中午檯面上早已不見它的蹤影，不少客人直說下次一定要來嘗鮮。顧客：「會啊會想嘗試啊，只要雞肉我都會想嘗試啊，都滿出來欸，他們都滿出來欸肉都滿出來欸。」便當店老闆賴先生：「類似屬於現炒的東西，現炒的一定是比較好吃一點，如果你放久了它一定會變超硬，不要炒太多。」現場乾炒的乾鍋辣雞翅，辣味在空氣蔓延，微嗆卻誘人，只要百元就能吃到，也讓顧客直呼真的好佛心。

原文出處：高雄便當店推「7隻雞翅」便當僅100元 民眾笑稱：嘴巴很酸

