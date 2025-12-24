高雄保全涉網路發布恐嚇言論 橋檢訊後聲押

（中央社記者張已亷高雄24日電）李姓保全涉嫌在網路社群平台發布多則將對員工不利等內容，經檢警偵辦，李男昨天在高雄梓官區被拘提到案。橋檢今天訊後依涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌聲押李男。

橋頭地檢署今天發布新聞稿說明，李男為某保全公司派駐在某加工出口區擔任保全人員，因職務關係，李男得知該處多名員工刷卡後顯示的「工號」。李男涉嫌陸續在臉書（Facebook）發布6則將對員工不利的言論，如「某工號清潔人員，一定要殺死了」等內容。

檢方調查，李男又涉嫌拍攝多張機車騎士照片，在臉書上陸續發布5則將對某機車騎士不利的言論，如「某機車車牌號碼女性，一定要殺死了」等，另外，李男還涉嫌在臉書上發布「宰殺違法的司法官」等其他5則恐嚇言論。全案經民眾上網瀏覽發覺並檢舉。

檢方表示，由「防範恐怖攻擊應變小組」專責主任檢察官施家榮、檢察官梁詠鈞，與新北市政府警察局、高雄市政府警察局等單位組成專案小組偵辦，昨天晚間在李男位於梓官區住處將其拘提到案。

檢方指出，檢察官今天複訊後，認為李男涉嫌從8月至今，陸續發布多則恐嚇性貼文，涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌重大，有反覆實施之虞等羈押原因及羈押必要，向橋頭地方法院聲請羈押。（編輯：龍柏安）1141224