高雄保全臉書PO多則「殺人預告」！揚言「宰殺違法的司法官」遭聲押

高雄李姓保全在社群平台發出多則「殺人預告」，檢方向法院聲請羈押。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 高雄市楠梓加工區一名李姓保全自今年8月起，陸續在社群平台發出多則「殺人預告」，更恐嚇「機車X女性一定要殺死了」、「宰殺違法的司法官」等，在北捷爆發隨機砍人案後仍持續在臉書發文，檢方昨日將李男拘提到案，檢察官訊後認定犯嫌重大，向法院聲請羈押。

現年53歲的李姓男子在楠梓加工區擔任保全人員，因職務關係掌握員工刷卡顯示的工號資料，竟在臉書上陸續發布多則恐嚇貼文，直接點名工號、職務發出「殺人預告」。

廣告 廣告

隨後李姓男子有陸續PO文「114/08/22神說⋯是宰殺民進黨及支持者的時刻⋯」、「宰殺違法的司法官」等極端言論，甚至北捷隨機砍人案爆發後，李男仍持續在臉書發文要殺人，檢警昨接獲網友檢舉，立即指派橋頭地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」於高雄市梓官區將李男拘提到案。

李男到案後供稱對社會不滿，但並未交代是否除發殺人預告的恐嚇言論外有其他行動，檢察官複訊後，認定李男涉犯刑法恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪，且有反覆實施之虞，有羈押必要，依法向法院聲請羈押。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

沒錢卻能買10萬高級筆電！張文犯案前獲「神秘3985元」 剛好湊錢住進商旅

張文犯案前縱火燒租屋處！專家建議房東「2大篩選指標」自保