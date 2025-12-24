高雄保全點名殺人！嗆殺「違法司法官」 複訊後遭聲押

李嫌被移送。（圖／翻攝畫面）





一名在高雄某加工出口區的李姓保全，涉嫌在臉書上多次發文揚言殺害多人，甚至點名特定員工、機車騎士，內容驚悚引發民眾恐慌，新北市新店警方接獲報案，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，昨天（23日）火速拘提李嫌到案，並依恐嚇罪、恐嚇公眾等罪，移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押。

據了解，現年53歲的李姓男子任職於某保全公司，派駐在加工出口區擔任保全人員，因職務關係掌握員工刷卡顯示的工號資料，竟在臉書上陸續發布多則恐嚇貼文，直接點名工號、職務，揚言諸如「工號xxxxxx○○○清潔人員…，一定要殺死了…」；此外，李男更在臉書上發布「114/08/22神說…是宰殺民進黨及支持者的時刻…」、「宰殺違法的司法官」等恐嚇言論。

新北市新店警分局接獲轄區民眾報案，隨即報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，昨天（23日）循線逮捕李男到案，並依恐嚇罪、恐嚇公眾等罪，移送橋頭地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押。

