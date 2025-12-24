高雄保全8月起網路貼文涉恐嚇公眾 橋院裁定羈押

（中央社記者張已亷高雄24日電）李姓保全涉嫌自8月起在網路社群平台發布多則恐嚇性貼文，訊後遭聲押；橋院表示，李男涉犯恐嚇公眾等罪嫌重大，有反覆實施同一犯罪之虞及羈押必要性，裁定羈押2個月。

橋頭地方法院今天表示，李姓被告涉犯刑法第151條恐嚇公眾、第305條恐嚇危害安全等罪嫌重大，並有反覆實施同一犯罪之虞，有羈押必要性，因而裁定羈押2個月。

全案因由，李姓保全涉嫌從8月至今，在臉書（Facebook）發布多則將對某員工或某機車騎士不利，以及「宰殺違法的司法官」等恐嚇言論，全案經民眾上網瀏覽發覺並檢舉。

專案小組昨天晚間在李男位於高雄市梓官區住處將其拘提到案，經檢察官複訊後，認為李男涉嫌從8月至今，陸續發布多則恐嚇性貼文，涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌重大，有反覆實施之虞等羈押原因及羈押必要，向法院聲請羈押。（編輯：陳仁華）1141224