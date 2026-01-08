高雄保衛戰誰能穩？為何「零爭議、最耐打」才是民進黨2026的關鍵解答

▲陳其邁的人格保證＋基層實力，許智傑成高雄保衛戰關鍵拼圖。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】）隨著 2026 高雄市長黨內初選進入短兵相接的深水區，各方參選人紛紛拋出政見以爭取選民青睞。然而，昨日（7日）立委許智傑召開的「顧老也顧小」的政策記者會，除了具體的民生福利外，更向外界傳遞了一個關鍵的政治訊號：在面對國民黨強敵柯志恩的挑戰時，民進黨需要的是一位「耐打、無爭議、能整合」的共主。

陳其邁的「人格保證」 點出接班的核心需求

高雄市長陳其邁曾在公開場合表示，願以「人格保證」許智傑是個認真做大事的人、在鳳山三井Lalaport的上樑典禮上更是公開稱其腦中已有市政擘畫的清楚藍圖，說話「比市長還向市長」。這番話在政壇引起不小漣漪。作為現任市長，陳其邁最在意的無非是市政能量的延續。許智傑長期耕耘鳳山，其穩健、務實的特質，不僅是陳其邁心中的放心人選，更是民進黨在後陳其邁時代，維持施政滿意度的關鍵基石。

緊繃選戰中的「零瑕疵」戰略

觀察當前高雄選情，國民黨的柯志恩展現出極強的抗壓性與媒體戰力，可以預見，正式大選將是一場「極度緊繃」的拉鋸戰。在這種五五波的對壘中，決定勝負的往往不是誰的政見最亮眼，而是誰最「無缺點」。

許智傑在記者會中強調自己是「最無爭議、基層實力最穩固」的人選，這絕非口號。在藍綠對峙的政治環境中，候選人的爭議往往會被放大成政黨的包袱。許智傑形象中庸、身段柔軟，是黨內外認可的「最大公約數」，這種「不招致反對者、能團結支持者」的特質，正是柯志恩最難尋找破綻、最難施力攻擊的對手。

「一票抵四票」：整合力即是戰鬥力

而在會中許智傑提出「投給許智傑就是投給邱議瑩、賴瑞隆和林岱樺」，乍聽之下是選戰口號，實則是極其高明的政治佈局。他承諾將三位同志的政見整合成對高雄最有利的政策，這種「求大同」的高度，化解了初選過後可能產生的裂痕。對於民進黨而言，若選後能迅速將各派系能量收攏，對於守住高雄版圖至關重要。

有感的溫度：從疫苗到營養午餐

在政策面，許智傑展現了其對基層溫度的敏感。從 65 歲以上弱勢族群、長輩的健保補助，到免費施打「皮蛇疫苗」；以及將營養午餐補助從 4 元翻轉 5 倍至 20 元，甚至提出愛河商業聚落化（咖啡一條街、酒吧一條街）的構想。這些政見不僅具備執行力，更直接點出市民從老中青各年齡層皆有感的實質牛肉政策。

高雄市長的位子，守住的不只是南台灣的執政版圖，更是民進黨延續價值的重鎮。在選情預期緊繃的 2026，民進黨沒有犯錯的空間。選擇一位地方基層實力穩定堅固、形象清廉且無爭議的候選人，不僅是為了贏得初選，更是為了在決戰中立於不敗之地。許智傑的穩健與高度，或許正是民進黨這場高雄保衛戰中最需要的「勝選保險」。（圖╱許智傑立委辦公室提供）