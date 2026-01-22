高雄保衛戰開打…賴瑞隆稱民調非唯一 柯志恩拚政見搶中間選民

國民黨高雄市長參選人柯志恩、賴瑞隆，以及現任市長陳其邁等人今（1/22）出席前金萬興宮關公殿啟用大典。施書瑜攝



高雄保衛戰正式開打，藍綠陣營「母雞效應」成關注焦點。綠營市長參選人賴瑞隆表示，民調僅供參考，關鍵仍在走入基層、爭取市民認同，強調將與市長陳其邁及黨內夥伴全力守住高雄；藍營柯志恩則主打政見與政策論述，強調以具體願景爭取選民支持。

隨著高雄選情逐漸明朗，藍綠雙方針對如何發揮「最強母雞」效應，各自端出不同戰略。國民黨與民進黨高雄市長參選人柯志恩、賴瑞隆今（1/22）出席前金萬興宮關公殿啟用大典，外界關注兩人民調差距問題，以及如何扮演最強母雞。

廣告 廣告

賴瑞隆表示，這場選舉不是個人戰，而是整個高雄團隊的共同作戰，將與市長陳其邁、黨內立委及基層夥伴一起努力，全力守護高雄、守護台灣。

賴瑞隆強調，「高雄一定要守下來」是黨內高度共識，不僅是選舉勝負，更關乎城市持續進步與發展。他也透露，近期已密集與高雄團隊討論選戰細節，希望透過勤走基層、傾聽民意，凝聚更多支持力量。

針對外界關注與國民黨對手柯志恩的民調差距，賴瑞隆直言，所有民調都會納入參考，但並非唯一指標，真正關鍵仍在實際接觸選民、爭取認同，並對最終勝選抱持高度信心。

至於國民黨方面，柯志恩表示，尊重任何民調「民進黨還有內部整合問題」，國民黨則獲得更多中間選民支持，未來我們會按照自己節奏，透過政見、論述與活動，回應市民對城市治理的期待，爭取更多中間選民支持，贏得最後勝利。

更多太報報導

保證年賺10%？高雄阿嬤信了「高利儲蓄險」 險匯光42萬退休金

黃國昌攜國防機密被抓包辯抹黑 張博洋實測揭42秒外洩「最多可拍74頁」

軍購爭議再升溫！綠指柯志恩失格 藍反擊「雙標作秀害台灣」