高雄保衛戰 許智傑：民進黨需要穩定無爭議基層最強的人

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

隨著 2026 高雄市長黨內初選進入短兵相接的深水區，各方參選人紛紛拋出政見爭取選民青睞。7日立委許智傑召開「顧老也顧小」政策記者會，除具體的民生福利外，更向外界傳遞了一個關鍵的政治訊號：在面對國民黨強敵柯志恩的挑戰時，民進黨需要的是一位「耐打、無爭議、能整合」的共主。

許智傑7日召開政策記者會，端出讓老中青各年齡層市民皆有感的實質牛肉政策。（圖／許智傑辦公室提供）

許智傑指出高雄市長陳其邁曾在公開場合表示，願以「人格保證」許智傑是個認真做大事的人，且在鳳山三井Lalaport的上樑典禮上更是公開稱其腦中已有市政擘畫的清楚藍圖，說話「比市長還向市長」。這番話在政壇引起不小漣漪。作為現任市長，陳其邁最在意的無非是市政能量的延續。許智傑長期耕耘鳳山，其穩健、務實的特質，不僅是陳其邁心中的放心人選，更是民進黨在後陳其邁時代，維持施政滿意度的關鍵基石。

政策記者會中許智傑提出「投給許智傑就是投給邱議瑩、賴瑞隆和林岱樺」，許智傑承諾將三位同志的政見整合成對高雄最有利的政策，化解了初選過後可能產生的裂痕。對於民進黨而言，若選後能迅速將各派系能量收攏，對於守住高雄版圖至關重要。

外界認為，許智傑穩健無爭議且基層實力最穩固，或許正是民進黨高雄保衛戰中最需要的「勝選保險」。（圖／許智傑辦公室提供）

政策方面，許智傑提出從65 歲以上弱勢族群、長輩的健保補助，到免費施打「皮蛇疫苗」；以及將營養午餐補助從 4 元翻轉 5 倍至 20 元，甚至提出愛河商業聚落化（咖啡一條街、酒吧一條街）的構想。這些政見不僅具備執行力，更直接點出市民從老中青各年齡層皆有感的實質牛肉政策。

當前高雄選情，國民黨的柯志恩展現出極強的抗壓性與媒體戰力，可以預見，正式大選將是一場「極度緊繃」的拉鋸戰。在這種五五波的對壘中，決定勝負的往往不是誰的政見最亮眼，而是誰最「無缺點」。許智傑在記者會中強調自己是「最無爭議、基層實力最穩固」的人選，這絕非口號。在藍綠對峙的政治環境中，候選人的爭議往往會被放大成政黨的包袱。許智傑形象中庸、身段柔軟，是黨內外認可的「最大公約數」，這種「不招致反對者、能團結支持者」的特質，正是柯志恩最難尋找破綻、最難施力攻擊的對手。

許智傑表示高雄市長的位子，守住的不只是南台灣的執政版圖，更是民進黨延續價值的重鎮。在選情預期緊繃的2026，民進黨沒有犯錯的空間。選擇一位地方基層實力穩定堅固、形象清廉且無爭議的候選人，不僅是為了贏得初選，更是為了在決戰中立於不敗之地。許智傑是民進黨這場高雄保衛戰中最需要的「勝選保險」。

