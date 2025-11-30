高雄保護型自行車道違停嚴重 警方將加強執法

公車在路邊待命，但停的地方卻是自行車道，高市府今（2025）年3月將博愛一路停車格往路中間移動，在馬路外側設置保護型自行車道，將行人跟自行車分流，並藉此縮減路幅、降低博愛路通行車速，但卻出現部分亂象。

記者訪問高雄市民，史小姐表示，「騎腳踏車來的時候也有碰到，就是小客車停在腳踏車道上。」林先生則表示，「有個專屬的腳踏車道，有比較安全。」

民眾看法不一，30日下午回到現場，光是博愛跟察哈爾一街交叉口，就有多台公車、自小客車等占用自行車道，還有貨車違停卸貨，但貨車司機也很無奈。

廣告 廣告

貨車司機說：「卸貨根本沒地方停，可不可以留一些空間，讓我們卸貨的人方便卸貨。」

無黨籍高雄市議員張博洋指出，「市府應該要來加強一些實體的圍阻，甚至是效仿巴塞隆納他們使用公車抬升平台的一個方式，來讓公車可以停靠，這些都是好的做法。」

單獨車道原是為了保障車友安全，但民眾跟民代都認為動線可做改善，交通局也表示後續會做實體阻隔。

高雄市交通局副局長劉建邦說明，「自行車道與停車帶間保留0.5公尺的間隔，將以交通桿等加強區隔以利自行車停車、公車上下客使用者。」

高市警三民一分局交通組長李俊杰表示，「強化執法作為，要求轄區派出所及交通分隊，針對自行車道違規停車情形加強執法力度。」

警方到場巡查違停狀況，據統計，博愛一路今年到20日為止，沿線自行車道違停共取締276件，比去年增加176件，後續將加強執法，維護民眾行的權益。