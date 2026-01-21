「高雄信義計畫區」亞灣智慧公宅上樑 634戶10月底招租

〔記者葛祐豪／高雄報導〕被譽為「 高雄市信義計畫區」的亞洲新灣區，新屋房價已衝上5字頭，年輕人買不起房，也可以租社宅!市府興建的亞灣智慧公宅第一期今(21日)上樑，共有634戶社宅，預計今年10月底前取得使用執照，並同步展開招租作業。

本基地位於前鎮區修成南街、啟聖街口，臨近亞洲新灣區、高雄捷運紅線獅甲站、輕軌軟體園區站，基地面積8960平方公尺，規劃4棟地上14層集合住宅，總戶數達634戶，提供一房、二房及三房等多元房型，並設置店舖、托嬰、幼兒園、日間照顧等公益社福空間，打造社宅新典範。

副市長林欽榮今天參加上樑典禮時說，亞灣智慧公宅第一期工程進度已達48.5%，超前0.3%，預計今年10月底前取得使用執照，並同步續辦理招租作業，市府將持續加強監督，確保如期如質完工。此外，鄰旁推動中的亞灣智慧公宅第二期公辦都更案，二者合計可提供超過1200戶社宅。

林欽榮強調，亞灣區是高雄重要的發展核心，結合流行音樂中心、高雄展覽館、港埠旅運中心和軟體園區，已形成一個新創產業和就業機會快速成長的園區；亞灣智慧公宅未來完工後，將滿足亞灣及周邊地區市民的租屋需求，也是剛出社會的年輕人能夠安心居住、落地生根的居住首選，成為「讓年輕人住得起、住得安心的示範社宅」。

都發局統計，自111年11月至今，中央和市府合作已在高雄推動41處社會住宅，目前已有7處完工招租，另有34處社宅基地持續興建，預計於115年陸續完工，並辦理社宅招租作業。高雄也會持續與中央緊密合作，推動社宅規劃總量，截至今年1月，高雄市社宅計畫戶數已達26200戶。

