高雄倉庫驚見925公斤逾期食品 最久「雞排過期快8年」

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

食藥署今（14）日公布「114年度輸入業登錄情形查核專案」結果，稽查230家輸入業者中，發現9家違規，其中離譜的是，高雄市「東侯實業股份有限公司」查獲貯存逾期食品，不但有多達5種類35件、多達925公斤的逾期產品，其中更有「雞排」106年8月28日就到期，查獲當下已逾期快8年，所幸相關產品沒有流入市面，已依法裁處新台幣30萬元。

台灣多數食品仰賴進口，輸入原料、半成品以及成品流通範圍甚廣，食藥署是聯合各地方衛生局於去年2月1日至10月31日執行「114年度輸入業登錄情形查核專案」。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，專案共計查核230家輸入業者，稽查項目包含食品業者登錄、一級品管、追溯追蹤、逾期食品、食品良好衛生規範（GHP）準則、產品責任險及來源文件保存等項目；其中3家業者未訂定食品安全監測計畫、3家業者未實施強制檢驗、1家業者未建立追溯追蹤系統經限期改善，複查仍不合格、1家業者查獲追溯追蹤電子申報不實、1家業者查獲逾期食品，違規業者皆已由轄管衛生局依法處辦，共計裁處54萬元。

其中，劉芳銘說，衛生局人員去年7月31日前往高雄市「東侯實業股份有限公司」稽查時，發現業者竟在倉庫貯存逾期食品，包括肉品、油品、醬料、麵製品、蔬果跟水產加工品5種種類，數量合計35件、總重925公斤，合計開罰30萬元。

劉芳銘表示，衛生局人員當日清點，逾期產品當中，最短逾期2天（保存期限為114年7月29日），逾期最久的則是「雞排」，保存期為106年8月28日，換言之，已經逾期快8年，而所有逾期產品都在倉庫中，並沒有流入市面。

食藥署強調，食品業者未訂定食品安全監測計畫涉違反食安法第7條第1項規定，未實施強制檢驗涉違反食安法第7條第2項規定，經命限期改正而屆期不改正者，皆依同法可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。食品業者倘未建立食品追溯追蹤系統，涉違反食安法第9條規定，經命限期改正而屆期不改正者，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰；另未如實電子申報追溯追蹤資料，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

照片來源：食藥署提供

