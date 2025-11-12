高雄停班課百貨前湧車潮 高雄氣象站發豪雨特報

高雄夢時代百貨前湧現入場車潮。(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄今天停班停課，上午有強風也有陽光，加上多家百貨公司陸續公告正常營業，11點前後、部分百貨前已出現進場車潮，高雄氣象站則在上午發出豪雨特報，今上午到晚上，高屏地區會有大雨。

鳳凰颱風行進緩慢，高雄今上午天氣涼爽，漢神巨蛋、漢神、大立、夢時代等百貨陸續公告正常營業；上午11點前後，部分百貨前已出現大批進場車潮，各主要街道上的車流也增加。

但如氣象單位強風預告，高雄市區街道與較空曠處，上午明顯感受陣陣強風，有路人過馬路時帽子瞬間被吹掉、有機車騎士停等紅燈時差點自摔，路旁散落不少被強風吹斷的樹枝與雜物；有婦人邊撐著車邊驚嘆，這風真的好強。

高雄氣象站上午10:45發布豪雨特報，影響時間從今天上午到晚上，其中屏東縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區預估會有豪雨；基隆北海岸、台北市山區、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣等區則是大雨。

氣象站提醒，受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

高雄街頭上午強風陣陣，機車上的雨衣被強風吹起。(記者王榮祥攝)

路邊看板提醒民眾颱風來襲、請勿出門。(記者王榮祥攝)

