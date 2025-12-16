高雄停車場費率標示不一引民怨 業者：消費者反映會協助釐清

入口告示大大寫著「入場24小時最高100元、每半小時20元」，但繳費機旁規範卻標明「每半小時50元、當日最高收費500元」。有民眾15日到高雄八德一路這處停車場，停車3個多小時卻繳了200元，讓他搞不清楚收費標準。

當事人楊先生抱怨，「立牌立那麼大，然後上面寫那麼便宜，我也不知道那是不是真正收費，因為也是有網友說那個計算方式很奇怪，就覺得好像那個停車費被亂收了。」

楊先生抱怨收費公告不一，讓人難以確認收費是否合理。16日上午也有其他民眾來繳費取車，費率是照半小時20元、當日最高100元計價。

廣告 廣告

停車民眾說：「40元，停1個小時。」

另一位停車民眾表示，「昨天停了將近一整天，才100元。」

除了臨停，現場月租費公告也有兩個價格。業者客服人員表示，繳費機規範表上較貴的金額是向高市府申請停車場的公告費率，實際收費以告示為主。

停車場業者客服人員解釋，「如果說他有更換車格，可能會重新計費，因為我們離開車格就算離開停車場，就會分段計費。」

高雄市交通局主秘王志綱回應，「經查民眾上午停放一處車格，下午再移至另外一處車格，且各停放時間均超過3個小時。依現行公告與計費方式，兩段停放分別達到當日上限計費條件。」

告示後方標註移動車格會二度計費，客服解釋，現場是以監視器辨識車牌計費，消費者可能移動過車格，停車費才會超過100元，若消費者有進線反映，會協助進一步釐清。

更多公視新聞網報導

雲林五寶媽帶7歲兒看牙 獨留1歲嬰在車內熱哭挨罰

花蓮美崙市場停車場無現金支付 民眾繳費不諳操作大排長龍引怨

