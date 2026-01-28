高雄停車場遭設「檳榔炸彈」弄髒車 警追查涉案人

（中央社記者洪學廣高雄28日電）有網友發文指出，高雄自強路一處停車場有人惡意放置「檳榔炸彈」，只要有車入場找車位，檳榔渣就會噴出弄髒車。警方表示，此舉涉犯毀損罪、廢清法等，正追查涉案人。

有網友在社群平台Threads發文指出，高雄自強路停車場似乎有人刻意放「檳榔炸彈」，將裝滿檳榔渣的寶特瓶轉緊後放置於停車場內，並將瓶口對準車格。當車輛入場尋找車位時，壓到寶特瓶便會爆裂，造成範圍性弄髒。

轄區高雄市政府警察局新興分局回應，目前皆未接獲相關當事人報案，但惡意放置檳榔渣寶特瓶行為已涉嫌觸犯刑法毀損罪、廢棄物清理法等法規。警方獲悉後已派員前往停車場勘查，目前正擴大調閱周邊監視器影像，過濾可疑人員及車輛，務求儘速揪出惡作劇涉案人。

新興分局呼籲，民眾若於停車場或公共空間發現可疑物品，請立即通知管理員或撥打110報案處理，共同維護社會安全。（編輯：黃世雅）1150128