高雄停車塔「翻車」卡梯口 路人看見驚呆

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區春陽街一處機械停車塔，昨(9)日下午5點半左右發生車輛90度側翻的驚險場景，有路人行經時，見該座停車塔的車輛電梯門打開，裡頭一輛轎車呈90度側翻卡在其中，幸當時車上沒有駕駛，也未造成人員受傷。

據了解，該座機械停車塔是駕駛將車輛開入後，駕駛須離開停車塔，由機械運作停車，當時有駕駛將車輛開入後，人也已離開汽車和停車電梯，未料突然發生翻車事故。

三民二分局鼎山所指出，警方獲報後迅速到場了解狀況，現場無人受傷，後續將由停車塔保養廠商及車主協調賠償及修復事宜。

