高雄偵查佐家庭聚餐突遭4員工圍毆濺血…少年隊駁債務糾紛曝真相

社會中心／高雄報導

高雄市少年隊一名偵查佐與家人用餐期間，與店員發生衝突被圍毆。（示意圖／資料照）

高雄市文龍東路一家海鮮餐廳於11日晚間，發生一起警員與店員發生衝突事件。高雄市少年警察隊一名偵查佐與家人用餐期間，卻與餐廳員工發生了激烈爭執，甚至遭4名店員圍毆。轄區鳳山警分局獲報後迅速到場，已將涉嫌動手的4名員工依妨害秩序罪嫌移送法辦。少年隊也揭露衝突原因。

據了解，高雄市少年警察隊的一名偵查佐在結束工作後，帶著妻小前往文龍東路上的一家海鮮餐廳享用晚餐。不料，在用餐期間，偵查佐與餐廳員工發生了激烈爭執，隨著衝突升級，該偵查佐遭4名餐廳員工動手圍毆。

警方獲報到場後迅速控制局面，並逮捕4名動手員工，警詢後，將4人依妨害秩序罪嫌，移送高雄地檢署偵辦；至於遭打的偵查佐雖有受傷流血，所幸傷勢並不嚴重。

事發後，外界一度傳聞偵查佐是因債務糾紛遭人打傷。對此，少年隊出面澄清，除嚴正駁斥債務引發的暴力傳聞，並指出由於該名偵查佐平時說話的嗓門就比較大，當晚可能因此讓餐廳員工誤以為偵查佐是在抱怨服務不佳，進而導致雙方產生爭執。

