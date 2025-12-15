高雄偵查佐遭四惡煞痛毆濺血 竟是因酒後「嘴賤」嗆賭場

高雄市警察局少年隊一名偵查佐酒後嘴賤嗆賭場，慘遭痛毆濺血。圖為警方逮捕涉案員工。讀者提供

高雄市警察局少年隊一名偵查佐，11日晚間酒後遭餐廳4名員工圍毆，導致臉部濺血掛彩。警方試圖將案情淡化為單純用餐音量過大的口角糾紛。但「紙終究包不住火」，高雄市警察局長林炎田今天證實，肇因是偵查佐到二樓上廁所，經過餐廳二樓「列管桌遊店」，嘴賤挑釁「這麼大的店怎沒荷官，不如關了！」鳳山警分局逮捕行兇4人，依妨害秩序罪嫌移送，偵查佐卻沒膽提告傷害。

這起衝突發生後，少年隊最初對外說明是偵查佐談話音量較大，與員工發生口角誤會，單純屬於用餐糾紛。但案情真相並不如對外說法單純。

廣告 廣告

本月11日晚間下班時段，該名偵查佐攜妻小到鳳山區文龍東路上一間海鮮餐廳用餐。據了解，該餐廳二樓實際經營的是一間「列管的特殊營業場所」的桌遊店。偵查佐餐後帶家人上二樓廁所，經過桌遊店時，疑因飲酒過量導致「管不住嘴巴」，當場對店家虧了一句具有挑釁意味的話「這麼大的店怎沒荷官，不如關了！」

這句暗示店內營運可能涉及不法的「酒後失言」，徹底點燃店員怒火。偵查佐帶著家人走下樓梯時，桌遊店陳姓等四名員工立刻追下樓，在店外的角落處圍住偵查佐，當街痛毆。

偵查佐被打得臉部受傷、血濺街頭，所幸傷勢並不嚴重。 轄區鳳山分局迅速逮捕陳姓等4名動手嫌疑人，全案依妨害秩序罪嫌移送高雄地檢署偵辦。雖然嫌犯已到案，但被打的偵查佐仍保留對這群惡煞提告傷害罪的權利。

警員竟在下班後酒醉失態，還在「列管特殊場所」前引發衝突遭圍毆，不僅個人行為涉嫌失檢，更嚴重衝擊警界形象，後續恐難逃行政責任追究。



回到原文

更多鏡報報導

太狂！慣竊橫跨4縣市的6宮廟偷8把鯊魚劍 4縣市法官累計判處22個月

5.9億炸藥案爭議延燒 福麥反擊：經得起檢驗絕非「賴友友」

恐怖瞬間曝光！基隆疑毒駕猛撞10車衝進水果攤 1女被撞死、2人受傷