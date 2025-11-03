高雄傳奇人物！抓漏達人陳財佑現況曝光 現身母校校慶

素人抓漏達人陳財佑，因以年輕時的黑白畢業照當作宣傳照、登上無數宣傳車而聞名全台。（圖／翻攝自柯志恩臉書）





高雄「都市傳說」再現江湖！素人抓漏達人陳財佑，因以年輕時的黑白畢業照當作宣傳照、登上無數宣傳車而聞名全台，被封為「高雄十大傳說人物」。本月1日他現身正修科技大學60週年校慶，巧遇國民黨立委柯志恩，兩人開心合影，讓這位傳奇人物的現況首度曝光。

正修科大昨日舉辦校慶慶祝活動，邀請歷屆校友回娘家，國民黨市議員黃香菽、李眉蓁與立委柯志恩都到場致意。柯志恩稍晚在臉書分享與陳財佑的合照，笑稱：「走完250桌、逐桌打招呼，竟遇到都市不老傳說——抓漏達人陳財佑！不愧是高雄傳說，自備年輕帥照是基本，不管走到哪都能看到他。」

畫面中可見，陳財佑身穿亮黃色Polo衫、滿頭白髮，神情依舊親切。他的手機封面依然是那張經典的黑白畢業照，據了解該照片被設為「喜好項目」，可見他仍以此作為招牌形象，平日也常有粉絲要求合照。

現年六十多歲的陳財佑，早年以抓漏工程起家，靠著自創廣告風格闖出名號，他的宣傳車穿梭在高雄各地，是許多人記憶中的城市風景。如今公司已由二代接班經營，但他本人仍是高雄人心中的代表人物。

值得一提的是，2022年高雄市長陳其邁競選連任時，也曾致敬這位傳奇人物，推出「抓漏發財車」復刻版本，成功掀起話題熱潮。如今多年過去，「高雄傳說」陳財佑親自現身母校，讓不少網友感嘆：「原來他真的存在！」、「青春定格在那張畢業照裡，太有標誌性了。」