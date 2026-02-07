高雄傳承40年！「蘇老爺」每日現做包餡手工麥芽糖 小剪刀分食年節同享趣味滿滿

高雄老字號「蘇老爺古味創新館」的手工麥芽糖，是在地人從小吃到大的甜蜜回憶。

辦年貨怎能少了零食？說到高雄的古早味零食，不能不提「蘇老爺古味創新館」的招牌「手工麥芽糖」。傳承40年的包餡的手工麥芽糖，如今由第二代接手，依舊堅持古法精神。蘇老爺秉持天然養生古早味，製作過程不添加防腐劑及任何化學物，純粹麥芽糖加上雲林花生粉，就能讓人回味無窮。

蘇老爺如今由第二代接手經營，依舊堅持以古法製作，不添加防腐劑與化學物。

除了古早味花生麥芽糖，店裡還有販售許多標榜天然的果乾與零食。

第二代負責人蘇禾豐回憶，小時候最深刻的畫面，就是爸爸那一輩拉糖的模樣，「早年爸爸那輩他們是人工手拉糖，兩人互抓一頭，接著施力拉扯，考驗功夫也很費力。」如今拉扯的工作交給機器，可謂事半功倍，短短6分半到7分鐘就能完成，看著機器裡的麥芽糖從琥珀色漸漸變成乳白色，畫面真療癒，但包餡仍得靠人工完成。

琥珀色的麥芽糖送入機器反覆攪拌，遇上空氣逐漸轉為乳白色，轉色過程既神奇又療癒。

其實製作麥芽糖的難度，一開始就藏在煮糖裡。麥芽煮沸後，必須放涼至隔天才能使用，煮的時間長短，會直接影響軟硬度。在夏天氣溫高時，糖容易軟，就得煮久一點讓它硬一些；冬天則相反，煮的時間要縮短。因此，每一鍋糖，都是隨著天氣調整，全靠經驗判斷，就連濕度也不能馬虎，空氣太乾，糖表面就會變得粗糙乾裂，「跟人的皮膚一樣，都要保濕。」蘇禾豐如此形容。

包餡工序仍全靠人工完成，將花生粉與各式內餡仔細包進糖體中。

包好餡的麥芽糖先捲成長條狀，再分次拉捲成細長形，最後盤起定型。

蘇老爺現由二代蘇立棋與蘇禾豐姊弟倆接手，傳承爸爸手藝。

在口味上，二代接手後也不斷嘗試創新。除了「原味花生」之外，「咖啡拿鐵」是將濃縮咖啡加進麥芽糖熬煮，最後包入咖啡粉、奶粉與花生粉；「桂花烏龍」將桂花與南投烏龍茶磨成細粉末包裹其中；而「酸甜青梅」則是使用甲仙農會在地青梅粉，我最喜歡冬季限定的「草莓豐味」，用冷凍的大湖草莓乾打成粉末，清爽酸甜。

3550：手工麥芽糖「原味花生」（前，400元／盒）與包裹咖啡粉的「咖啡拿鐵」（後，290元／盒），皆會附上全新小剪刀，要吃多少自己動手剪。

以酥脆的烤棉花糖搭配草莓凍乾製作的「草莓脆餅」（前，220元／份）與手工麥芽糖「草莓豐味」（後，290元／盒）都是冬季限定商品。

吃的時候也很有意思，每個禮盒會附上一把全新小剪刀，想吃多少剪多少，年節與家人朋友聚在一起同享，儀式感滿滿。

「牛軋QQ蘇餅」以蔥味蘇打餅乾包裹牛軋糖，鹹甜涮嘴，完全不黏牙。（220元／份）

店裡的糖果、零食與果乾皆可彈性搭配成禮盒，年節送禮相當方便。

蘇老爺古味創新館

地址：高雄市鳥松區仁勇路181號

電話：07-732-8158

營業時間：09：30～18：00

刷卡：可。

