高雄傳銀樓搶案 警18小時追回97萬金條逮2嫌

遭雷姓嫌犯搶走的金條價值97萬元，雷嫌落網後已被警方追回。（圖：三民二分局提供）

金價狂飆，引起歹徒覬覦！高雄市三民區發生銀樓搶案，1名男子假意選購金條，卻趁機搶了就跑；三民二分局警方接獲報案後火速趕到現場，先逮捕留在現場的陳姓同夥，案發18小時再將動手行搶的雷姓搶匪緝捕到案，追回價值約97萬元的金條。（溫蘭魁報導）

這起銀樓搶案發生在3日傍晚5點半，1名男子進入高雄市三民區懷安街一間銀樓，跟老闆說要買金條，當老闆拿出一條金條給他看的時候，突然有另1名男子敲門要進銀樓，趁老闆開門之際，男子迅速把手上的金條搶了就跑。

警方獲報後調閱監視器畫面追查，案發18個小時之內就將動手搶金條的23歲雷姓男子查緝到案，同時追回被搶走、價值97萬元的金條，三民二分局副分局長邱富勇說：「經擴大調閱周遭監視器畫面，迅速鎖定共犯雷嫌藏匿處所，於案發18個小時，將雷嫌拘提到案。」

雷姓嫌犯搶走金條後徒步逃離現場，逃跑過程被路口監視器錄下。（圖：三民二分局提供）

警方調查，原來，後來敲門要進入銀樓的32歲陳姓男子跟雷姓男子是同夥，2人假裝不認識，當雷姓男子拿著金條逃走之後，陳姓共犯還故意留在現場，製造2人不認識的假象。

警方調閱監視器追查發現，2人早在案發前就已經在附近徘徊，全案偵訊後依搶奪罪嫌移送地檢署偵辦。

中廣提醒:未經判決確定前均視為無罪。