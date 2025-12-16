高雄傳飯店聚餐11人疑食物中毒 衛生局採樣送驗釐清

高雄傳飯某店聚餐11人疑似食物中毒，衛生局採檢體送驗中。（記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

1名85歲老翁前往高雄某飯店參加聚餐，卻嚴重上吐下瀉、伴隨併發症，至今已住院超過一週，家屬抱怨衛生局僅短暫聯繫，未持續關心；16日衛生局回應指出，已接獲通報並展開疫調，還查出另有10人也出現腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀，幸無大礙，相關檢體送驗中，將依檢驗結果釐清是否為食品中毒並依法辦理。

該名老翁家屬在社群平台發文控訴，85歲老父12月6日受邀至高雄某集團飯店參加某水彩協會餐敘，卻出現嚴重上吐下瀉、腸胃不適，8日起住院治療，至今已超過一週，並伴隨多項併發症，原本健康活躍的他正與病情奮鬥。

家屬無助又無奈表示，衛生局在初期僅短暫聯繫了解情況，後續未再關心，也不知要向誰求助；事件曝光後，引發民眾對餐飲安全及衛生局後續處理的關注。

對此，衛生局指出，11日接獲醫院通報1名疑似食品中毒個案後，立即啟動疫調並派員前往餐廳查察，得知該聚餐團體共30人，個案於7日出現腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀，9日就醫，家屬隨後透過醫院通報。

衛生局指出，經聯繫該團體幹部，初步掌握除通報個案外，另有1人於8日因腸胃不適就醫，同日另有9人陸續出現腹痛、嘔吐及腹瀉情形，但皆自行服藥後緩解，未再就醫。

衛生局表示，該餐廳6日共供餐約770人，目前僅接獲陳情人反映用餐後不適；經查，業者已完成食品業者登錄並投保產品責任險，現場作業場所衛生符合《食品良好衛生規範準則》。目前已採集1名發病個案及5名廚工檢體送驗，後續將視檢驗結果進一步釐清是否為食品中毒，並依相關法規辦理。